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Ağıralioğlu'ndan milletvekillerine 'çerçeve yasa' çağrısı: 'Yemininizi bir kez daha okuyun'

Ağıralioğlu'ndan milletvekillerine 'çerçeve yasa' çağrısı: 'Yemininizi bir kez daha okuyun'

4.08.2026 09:33:00
Güncellenme:
ANKA
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Ağıralioğlu'ndan milletvekillerine 'çerçeve yasa' çağrısı: 'Yemininizi bir kez daha okuyun'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM gündemine gelmesi beklenen "çerçeve yasa" teklifine ilişkin milletvekillerine çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, milletvekillerinden teklife imza atmadan önce milletvekili yeminini ailelerinin gözlerinin içine bakarak bir kez daha okumalarını istedi.
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’ye sunulması beklenen “çerçeve yasa” teklifine ilişkin milletvekillerine seslenerek, teklife imza atmadan önce milletvekili yeminini ailelerinin gözlerinin içine bakarak okumalarını istedi.

Ağıralioğlu, TBMM’ye sunulması beklenen “çerçeve yasa”ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"O İMZAYI ATMADAN ÖNCE..."

Paylaşımında TBMM milletvekili yeminine yer veren Ağıralioğlu, milletvekillerine şöyle seslendi:

“Saygıdeğer milletvekilleri;

Yarın bir metne imza atacaksınız. O imzayı atmadan önce, ettiğiniz milletvekili yeminini; annelerinizin, babalarınızın, eşlerinizin ve çocuklarınızın gözlerinin içine bir kez daha bakarak okumanızı saygıyla arz ederim.”

İlgili Konular: #TBMM #Yavuz Ağıralioğlu #yasa