Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a: Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı hemen değiştirsin
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hemen görevden alması çağrısında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV’de konuk olduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 16 Mart'ta yabancı yatırımcılara yönelik "En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" sözlerine de değinen Ağıralioğlu şunları söyledi:
"Bugün ekonomi bakanının güya cazibe oluşturayım diye söylediği laflar, bizim böyle yeni keşfedilmiş ormanlarda yaşayan elinde mızrakla, yaprakla falan örtünen insanlara dönmüş olduğumuzu gösteriyor. Yani insanlara mal ve can garantisi vererek yatırımcı davet eden bir dil. Bu ne biçim bir dil. Türk Devleti hiç bir döneminde böyle bir dili görmemiştir. Hiçbir dış güç bize bu cümle kadar zarar veremez.Bu siyasi rekabet de değil. Bakın ben muhalefetim diye konuşmuyorum Türkiye Cumhuriyeti Devletine mensup bir vatandaş olarak söylüyorum."
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı hemen değiştirsin. Muhalefet olarak baksak, bize hükümeti tenkit etmek için bir sürü lüzumsuz malzeme veriyor. Biz böyle bir şeyle siyaset yapmaktansa Türk Devleti'nin itibarsız hale gelmesine sebep olan böyle münasebetsiz cümlelerden siyasi avantaj sağlamaktan haya ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı görevden alın" çağrısı yaptı.
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