Ahbap'a destek verenleri 'devlet düşmanı' ilan eden Nedim Şener'in 2023'teki paylaşımları ortaya çıktı: 'Haluk Levent'i yem etmeyin'

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği ve Haluk Levent’e sahip çıkarak kamuoyuna "Onu yem etmeyin" çağrısı yapan iktidara yakın gazeteci Nedim Şener, 6 Şubat depremleri sonrası derneğe destek veren yurttaşları doğrudan "Recep Tayyip Erdoğan ve devlet düşmanlığıyla" suçladı.

Deprem bölgesindeki müteahhitlerin çalışmalarını "Vatan hizmeti" diyerek savunan Şener'in geçmişteki paylaşımları ise söylemdeki çarpıcı çelişkiyi gözler önüne serdi.

"AHBAP'A DESTEK ERDOĞAN DÜŞMANLIĞIDIR"

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nedim Şener, dünkü yayınında 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'ne destek veren yurttaşları hedef aldı.

Şener, kamuoyunun deprem dönemindeki Ahbap desteğini doğrudan siyasi bir tavır olarak nitelendirirken "İktidara düşmanlığınız, Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığınız sizi devlet düşmanlığına götürdü. AHBAP'a o yüzden sahip çıktınız" ifadelerini kullandı.

Şener, "AK Parti veya Cumhur İttifakı'na olan düşmanlığınız, doğrudan da Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığınızdan gözünüz kararmış" dedi.

Aynı yayında iktidarın deprem bölgesi çalışmalarını savunan Şener, "O Murat Kurum var ya. 450 bin konut yapıldı. Bir tane rüşvet, yolsuzluk bilmem ne şeyi duyduk mu?" şeklinde konuştu.

Bölgede çalışan müteahhitleri savunan Şener, "Oradaki müteahhitler de vatan hizmeti diye çalıştılar. İşçiler öyle baktılar olaya" dedi.

2023'TEKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI: HALUK LEVENT'İ YEM ETMEYİN

Şener'in dünkü tutumu ve yurttaşlara yönelik ağır suçlamaları, depremin ilk günlerinde yaptığı paylaşımlarla zıt bir tablo oluşturdu.

Şener, 13 Şubat 2023'te sosyal medya hesabı üzerinden Haluk Levent ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Bu paylaşımında Levent'in devletle işbirliği içinde çalıştığını savunan Şener, kamuoyuna şu mesajı verdi:

"Haluk Levent’in devlet ile işbirliği halindeki yardım çabaları bu ülke için değerli. Anlaşılan FETÖ’cüler Haluk’un çalışmalarına yönelik sözde destek vererek algı yaratmaya çalışıyorlardı. Ama oyun bozuldu şimdi de açık gizli tehdit ediyorlar. @haluklevent ‘i onlara yem etmeyin".

Bu açıklamadan bir gün sonra, 14 Şubat 2023 tarihinde Şener, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u savunan bir paylaşım daha yaptı.

Levent ve Uğur'un kurumlar arası koordinasyonla ilgili açıklamalarını alıntılayan Şener'in mesajı şöyleydi:

"Sıcağı sıcağına söyleyeyim; hakarete uğradıkları gün bile bu saygılı dili kullanan @haluklevent ile @OguzhanUgur ‘dan devlete rakip, devlete düşmanlık çıkmaz. Hata yapanı uyarın ama tersini düşünmek Türkiye Cumhuriyeti devletini hafife almaktır."

Söylem değişikliğinin izlendiği kronolojinin bir diğer parçası ise 15 Şubat 2023 tarihli paylaşım oldu.

Haluk Levent'in, "Eski twitlerimi silmedim. Fikirlerimi o anki heyecanımla tam anlatamamış da olabilirim..." şeklindeki açıklamasına yanıt veren Şener, doğrudan Levent'e şu çağrıyı yaptı:

"Sen işine bak; yaraya merhem ol, kaybımız ve yaramız çok ama çok büyük zaten."