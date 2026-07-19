AHBAP soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur evinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Uğur'un emniyet ifadesi ortaya çıktı. Uğur'un ifadesinden satır başlıkları şu şekilde:

"Haluk LEVENT dışında Ahbap Derneğinden kimseyi tanımam. Kimseyle bir ilişkim de yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir’de yapılmıştı. Bu organizasyonda bende hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım. Hiç kimseden herhangi bir talimat almadım. Zaten bu destek paylaşımları Ahbap derneğine özelde değildi. Aynı anda AFAD’a ve KIZILAY’a da destek paylaşımlarımız oldu.

Deprem günü İstanbul’da iletişimimizin güçlü olması nedeniyle elimizden gelen yardımı yapmak için canla başla uğraşırken Haluk LEVENT’ten 06.02.2023 tarihi akşamı telefon aldım. Bana “o faaliyetler İstanbul’da yapılmaz gel Hatay’a 0 noktasında gör olayı” dedi. Bende kendisine bizimde gitmek için çok istekli olduğumuzu ancak herhangi bir taşıt vasıta bulamadığımızı, Şahsi araçlarımızla gelmek istersek de kalabalık edip fazlalık olacağımızdan korktuğumuzu açıkladım. Kendisi de bana iletişim gücümün burada daha çok işe yarayacağını söyleyip ertesi sabah bir ambulans uçağının Adana’ya uçacağını söyledi. Yer ve saat bilgilerini verdi. Atlayın o uçağa gelin dedi. Bizde mantıklı bulduk ve hemen ertesi sabah uçakla Adana’ya uçtuk. Adana’da bizi Haluk LEVENT’in gönderdiği bir araç karşıladı. Bizi Hatay İl Jandarma Binası götürdü. İl Jandarma Binasının avlusunda AFAD’ın Afet Yönetim Tırının önünde beni Haluk LEVENT karşıladı.

Hızlıca durum hakkında bilgi verdi. Ahbap derneği olarak yaptıklarını anlattı. Sonrasında bakanlarımız tıra geldiler. Bende kendilerini yalnız bıraktım. Gidiş amacımıza uygun şekilde çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptım. Yetkililerle toplantısını bitiren Haluk LEVENT yanıma geldi. Bende ona burada telefonun ve internetin çekmediğini ve ayak altında dolaşmak istemediğimiz için ekip olarak İstanbul’a dönmemiz gerektiğini anlattım. Zira internet ve telefon olmadan herhangi bir fayda sağlayabileceğimizi düşünmüyordum. Bir gün sonra uçak bulabildiğim için İstanbul’a döndük. Yardım yayınları yapmaya başladık. Bu yayın videolarının alt bantlarına AFAD’ın ve Ahbap Derneğinin teyitlenmiş IBAN numaralarını yazmaya başladık.

Tabi bu esnada bir çok gazetecide bizden bilgi almak için röportaj istiyordu. Bu koşturma esnasında verdiğimiz röportajların bazılarında, para topluyoruz ifadesi yanlış anlaşılmıştır. Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. Biz herhangi bir sivil toplum kuruluş değiliz. Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız. Ya da Ahbap’a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. İnternet dilinde bir yardım yayını yaptığınızda örneğin SMA’lı çocuklar için yardım Valilik onaylı IBAN verseniz bile takipçilerinize bunu şu şu isim için para topluyoruz denir. Bu sebeple beyan olarak kabul olarak görmeyeceğini düşündüğümüz içinde hızlıca toplamak ifadesini kullanmışız, ya da aktarıyoruz ifadesini kullanmışız. Ancak bu yardımı bizim topladığımız anlamına gelmez, bize, “Ahbap’a ya da AFAD’a para göndermek istiyoruz” diyen insanlara onların telefonunu ya da IBAN’ını verdiğimiz anlamına gelir. Aktardığımız şey para değil bilgidir. Zaten en ufak bir araştırmada bile görülecektir.

"AHBAP DERNEĞİ FAALİYETLERİNDE KESİNLİKLE ROL ALMADIM"

Ahbap Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Ancak sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN’larını ve telefonlarını paylaştım. Aynı şekilde AFAD’ın da bu yardımlar sebebiyle beni bir Teşekkür Belgesiyle takdir edildim.

Ahbap Derneği’nin mali yapısı, toplanan bağış miktarı, bu bağışlarının nasıl kullanıldığına yönelik bilgim yoktur. Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık. Buna dair tahminimizce Ahbap, AFAD ve Kızılay’a yaklaşık olarak 60.000.000 TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlardır. Tabi insanların bu rakamlar miktarında mı bağış yaptığını, ya da herhangi bir bağış yapıp yapmadığını bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca bu tahminimizi de yine 2023 yılında kayıt altına alabildiğimiz diğer yardımlarımızla beraber sosyal mecradaki tüm hesaplarımızdan paylaştık.

"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜĞE DE ŞAHİT OLMADIM"

Ahbap Derneğine yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım. Zira ben hiçbir dernekle ve Haluk LEVENT ile bağlantımız olmadığı için medyadaki haberlerden ileri bilgimiz olmamıştır.

Babala TV’yi YouTube üzerinden ben hayata geçirdim. Hayalim bunun yeni medya olmasıydı. Yalnızca benim yayın yapmam yeterli değildi. İçerisinde birçok format ve içerik olsun istedim. Büyüdükçe daha fazla çalışan olsun istedim. İşin özeti ana akım medya ile kapışmak istedim. Bu sebeple bir şirket olmamız gerektiğine karar verdim.

"ANNEM ÜZERİNE BİR ŞİRKET KURULMASINI RİCA ETTİM"

Ancak bende ailemde geçmişte ticaretle uğraşmadığımız için en güvendiğim kişi olarak gördüğüm annem üzerine bir şirket kurulmasını rica ettim. Böylece benim sayemde reklam alsak dahi bu şirket kontrolüne geçecek hem çalışanlarımızın maaşı ödenecek hem de benim için bir bedel belirlenecekti. Sonrasında Babala TV’nin içerikleri siyaset içeriklerine kaymaya başlayınca ve toplumsal olayları birinci sıraya koymaya başlayınca maalesef eğlenceli içeriklerimiz bu iç karartıcı videolar arasında abes kaçmaya başladı.

Bu sebeple bir de sadece eğlenceli içerik yapmamız gerektiğini düşündüğüm Babalayka TV’yi YouTube’de yayına soktum. Elbette Babala’da olduğu gibi Babalayka’da bir Tv kanalı gibi ilerlesin istediğim için bunun içinde bir şirket kurma kararı aldık. Finansal açıdan çok büyüyemeyeceğimiz ya da ticaret yapmayacağımızı bildiğim için bu şirket kurma işini ve kanalı yine ailemin içerisinden birine yani kardeşime teslim ettim. Babalayka TV’nin ve Babala’nın finansal trafik sebebi Babala ekibinin Babalyka formatlarına destek olması, ya da Babalayka TV’nin içerik reklamlarını Babala TV’ye paslamasıdır.

İkisi de birbirinden ayırt etmediğim iki kanal olduğu için ve format, reklam, içerik toplantılarını yaparken iki kanalımı da doğal olarak işin içerisinde dahil ettim. Babala TV’nin borcu olduğundan Babalayka TV’de yaptığım bir işle Babala TV’ye destek oluyor, Babala TV’de yaptığım bir işle Babalayka TV’ye destek olmaya çalışıyordum. Her bir işlemin faturası ve kaynağı mevcuttur. Osis ise Babala TV’nin daha da büyümesi için İlker AYRIK ve ortaklarıyla beraber açtığımız bir medya şirketidir. Bu şekilde Osis’in medya olanaklarını da Babala TV için kullanmayı hesapladım. Babala TV’nin YouTube kanalının 2021 yılından beri izlenme gelirleri bu dört ortak arasında pay edilmektedir. Babala TV şirketi ise annemin üzerine olan bir aile şirketidir."

UĞUR'A '30 MİLYON' SORUSU

Uğur'a MASAK Raporu'nda yer alan iki gün içerisinde 30 milyon liralık şüpheli para transferi de soruldu.

"Bir gün içerisinde yaklaşık 30 Milyon TL'lik bir hacmin tek bir araç plakası üzerinden sürekli git-gel yapması, yapay işlem hacmi olarak değerlendirildiği. Yukarıda belirtilen tespit ve değerlendirmeler ile alakalı detaylı açıklama yapınız?" sorusuna Uğur şöyle yanıt verdi:

"Para gönderimi açıklamada da belirtildiği üzere araç alımına ilişkin bir ödemedir. Bu para gönderildi ancak isim yanlışlığı yüzünden geri iade olmuştur. Ben parayı tekrar gönderdim, ancak yine bankada çalışan görevli ismi yanlış yazması sebebiyle para yeniden iade oldu. Daha sonrasında parayı doğru şekilde gönderdik. Herhangi bir art niyet söz konusu değildir. Banka çalışanı tarafından yapılan hata sebebiyle bu şekilde işleme mahal verilmiştir. İşlem yapılan para 9.700.000 TL’dir. Üç defa işlem yapılmış olması paranın toplam 30 Milyon olduğu anlamına gelmemektedir. Para totalde 9.700.000 TL’dir. Herhangi bir suç teşkil eden para değildir."

"HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ÖRGÜTE DAHİL OLMADIM"

Uğur, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Herhangi bir şekilde örgüte dahil olmadım. Herhangi bir örgütün varlığından dahi haberdar değilim. Ben bu güne kadar herhangi bir suç işlemedim. Tarafıma isnat edilen Ahbap Derneğine para yatırılmasına ilişkin açıklamalarımın yanlış anlaşıldığını dile getirdim. Bununla birlikte ben özel olarak Ahbap Derneğine bağış yatırılmasını da istemedim. Ben genel olarak bütün yardım kuruluşlarına bağış yapılması yönünde açıklama yapılabileceği yönünde açıklamalar yaptım. Bunun suç olduğunu düşünmüyorum.

"BAĞIŞ PARALARININ NEREDE KULLANILDIĞINI BENİM BİLMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Ahbap derneği ile herhangi bir bağım olmaması sebebiyle yapılan bağış paralarının nerede kullanıldığını benim bilmem mümkün değildir. Haluk LEVENT isimli şahsın da paraları nasıl kullandığını bilmem mümkün değildir. Ben zaten 2023 yılından beridir yan yana fiziksel olarak görüşmedim. 2024 – 2025 yılında kendisi beni toplamda 3 defa aramıştır. Çıkartacağı şarkı ile alakalı ve genel bu konular ile alakalı olmayan konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalar tarafımdan çok kısa kesilmiştir. Bunlar dışında başkaca görüşmem olmamıştır.

Yaklaşık olarak 10-15 yıldır kullanımımda olan GSM hattınına dair HTS verileri talep edildiğinde aramızda herhangi bir şekilde irtibat kaydı bulunmadığı açıkça görülecektir. Yukarıda da defahatle beyan ettiğim üzere ben AFAD’a ve KIZILAY’a da destek paylaşımları yaptım. Deprem günü İstanbul’da iletişimimizin güçlü olması nedeniyle elimizden gelen yardımı yapmak için canla başla uğraştım. Buradaki amaç para toplamak değil destek olabilmektedir. Herhangi bir şekilde dolandırıcılık eylemi içerisinde yer almadım, herhangi bir şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama girişimim olmamıştır.

Herhangi bir örgütün varlığından haberim olmadığı gibi herhangi bir şekilde örgüte dahil de değilim. Şirketlerimizden ve şahsi hesaplarımızdan yapılan para transferlerinin ise Ahbap Derneği ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Tamamen kendi ticari işleyişlerime dair olan hesap hareketleridir.

Hesap hareketlerime konu paraların hepsi muhasebeleştirilmiştir. Ahbap derneği ile ilişkilendirilmemelidir. Hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Sabit ikamet sahibiyim. Herhangi bir şekilde delil karartma veya kaçma gibi bir eylemim yoktur. Düzenli bir gelirim vardır. Benim neden bu soruşturmaya dahil edildiğimi dahi anlamış değilim. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."