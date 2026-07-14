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'Ahbap' soruşturmasında yeni gelişme: 14 gözaltı daha

'Ahbap' soruşturmasında yeni gelişme: 14 gözaltı daha

14.07.2026 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Ahbap' soruşturmasında yeni gelişme: 14 gözaltı daha

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyonda 14 kişi daha gözaltına alındı. Yeni operasyonda ayrıca 4 şirkete de el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

İlk operasyonda Levent'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonda 14 kişi daha gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi

Usul Kanununa ve Dernekler Kanunu’na Muhalefet” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde;

Şüpheli Berkant ACİL (Haluk LEVENT’in kardeşi) isimli şahsın Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivalini Sur Müzik Yapım Şirketini paravan olarak kullanmak sureti ile doğrudan temin yöntemi ile aldığı, (Berkant ACİL Şile Belediyesine yönelik yapılan Rüşvet soruşturmasında tutukludur) Bahse konu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, Mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği,

Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk LEVENT’in asistanı olan Yeliz KAYA isimli şahsın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben (125.765.000,00 TL) paranın Berkant ACİL ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde bulunan (14) şüpheli ve (4) şirkete yönelik; 14.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilerek şüpheliler yakalanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olup; Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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