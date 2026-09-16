Ahmet Davutoğlu'nun avukatından Selvi'ye yanıt: 'Yazınızın neresini düzeltelim?'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Hasan Seymen, iktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi’nin, Davutoğlu hakkındaki yazısına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Seymen, iki dosyadaki konuşmaların farklı olduğunu belirtti.

Seymen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın, Abdulkadir Selvi, yazınızın neresini düzeltelim? Yeterli araştırma yapmadan kulaktan dolma bilgilerle köşe yazısı yazmışsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin seçilmiş son Başbakanı müvekkilim Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’yla ilgili Türk Ceza Kanunu 299. madde kapsamında başlatılan soruşturma, Sayın Başbakanımızın 11 Eylül 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesinde yaptığı bir konuşmaya ilişkindir.Sizin paylaştığınız Binali Yıldırım tarafından açılan manevi tazminat davası ise Sayın Başbakanımızın 14 Nisan 2022 tarihinde Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmaya ilişkindir. Söz konusu manevi tazminat davasında davacı taraf 150.000 TL tazminat talep etmiş, sayın mahkeme 20.000 Türk Lirası tazminata hükmetmiştir.Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmemiş ve istinaf sürecinden geçip kesinleşmemiştir. Hülasa heyecanınızı anlayabiliyorum ama yargıya intikal eden konularda lütfen yazılarınızı daha ciddi araştırmalar yaparak yazınız ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz."

Sayın, @abdulkdir_selvi yazınızın neresini düzeltelim?

Yeterli araştırma yapmadan kulaktan dolma bilgilerle köşe yazısı yazmışsınız.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin seçilmiş son Başbakanı müvekkilim Sayın Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu’yla ilgili Türk Ceza kanunu 299. madde kapsamında… https://t.co/UdsKe0kEEQ — Hasan Seymen (@HasanSeymen10) September 16, 2026

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Ahmet Davutoğlu'na "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle soruşturma açılan eski konuşması hakkında, daha önce eski Başbakan Binali Yıldırım'ın şikayetçi üzerine tazminat verildiğini yazmıştı.