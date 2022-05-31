Ahmet Davutoğlu: 'Ortak adam kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir'

31 Mayıs 2022 Salı, 14:54

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün partisinin genel merkezindeki İl Başkanları toplantısında konuştu. Ülkenin tarihi bir eşikte olduğunu, seçime daha bir yıl olmasına rağmen erken seçim de yapılabileceğini söyleyen Davutoğlu, “Bu bizim için son yaz. Seçim bir sene sonra da olsa faaliyet göstereceğimiz başka bir yıl olmayacak” dedi.

Ziyaret ettiği yerlerde hem büyük bir umutla karşılandıklarını hem de insanların çektikleri geçim sıkıntıları ile yüz yüze geldiklerini belirten Davutoğlu, Anadolu’dan “açız” feryatları yükseldiğini ifade etti. Davutoğlu, “Anadolu’dan yükselen bu feryada Ankara’da duyarsız bir ses, kendi yakınları, aileleri dışında hiçbir vatan evladına kulak vermeyen bir ses bu tabloyu reddetti. Sayın Cumhurbaşkanı’na ben buradan sesleniyorum; vicdanlı ol. Sizi iktidara getiren bu milletin vicdanıydı, siz o vicdandan koptuğunuz için bugün ülkeyi de partinizi de kendinizi de uçuruma götürüyorsunuz” diye konuştu.

Davutoğlu, şunları söyledi:

“BU İKTİDARI YERİNDEN EDECEK OLAN MİLLETİN VİCDANINDAN KOPMUŞ OLMASI”

“Domates 30 lira bir asgari ücretle ne kadar domates, karpuza alınır. Dilimle karpuz, taneyle domates satılan şartlara geldik. Cumhurbaşkanının elinin altındaki sarayda, villalarda ve onlarda yaşayan topluluklarda bir açlık problemi yok ama halkın bir açlık problemi var. Vicdan dediği şeyi aynaya bakıp söylesin. Bu iktidarı yerinden edecek olan milletin vicdanından kopmuş olması.

“GELİR ADALETİNİN BU KADAR BOZULDUĞU BAŞKA DÖNEM GÖRÜLMEMİŞTİR”

Bir tarafta 3-4 ay içinde kur korumalı mevduat adı altında ortaya atılan, akıl, İslam dışı, faiz yasağını çiğneyen uygulamayı ortaya atacaksınız ve milletten topladığınız kuruşları 3-5 haramzadeye, faizciye aktaracaksınız sonra da İslam’dan söz edeceksiniz, utanın. 4 aylık hazineye maliyeti 120 milyar Türk lirası, milyonlarca çiftçiye verecekleri destek de 29 milyar Türk lirası utanmaları lazım. Bu parayı cebine koyan zümre ne yaptı, bir mal mı üretti, ıstırap mı çekti? Gelir adaletinin bu kadar bozulduğu başka dönem görülmemiştir.

“BİZİM ALNIMIZ AÇIK, SİZİN BÜTÇELERİNİZ AÇIK”

Dün Sayıştay’ın kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı’nın yaptığı konuşma nereden baksan rezalet. Dünkü konuşma Sayıştay’ın kayıtlarına geçse Sayıştay’ın ölüm fermanı olur. Cumhurbaşkanı ne diyor; açık aramayın diyor, Sayıştay’ın işi zaten açık aramak, biliyorlar her yerleri açık. Cumhurbaşkanı görevinizi yapmayın diyor, bu suçtur ama dokunulmazlık zırhına bürünmüş. Madem siyasi olarak yetki sahibisiniz o zaman cumhurbaşkanının dokunulmazlık zırhını kaldırın. Bizim alnımız açık, sizin bütçeleriniz açık.

“YA BU YAZI SONRAKİ YAZLARA GEBE YAPACAKSINIZ YA DA BUNDAN SONRA BU ÜLKENİN HER YAZI KARA KIŞ GİBİ GEÇECEK”

Bu son yazdır; ya bu yazı sonraki yazlara gebe yapacaksınız ya da bundan sonra bu ülkenin her yazı kara kış gibi geçecek. Onun için teşkilatların ayağa kalkmasını istiyorum. Başkalarının gördüğü desteğe sahip olmadığınızı biliyorum ama biz başkalarının desteği ile değil, rabbimizin desteği milletimizin teveccühü ile yola çıkmaya karar verdik.

“GÜN BİR ARAYA GELME AÇIK YÜREKLİLİKLE FARKLILIKLARIMIZI BİR ARAYA GETİRME GÜNÜDÜR”

6’lı iş birliği sürecinin en önemli aşmalarından birine bu ay geçtik. Türkiye’de iktidardan ümit kesilince, dertlere derman olmayacağını görünce önce kendi partimizi kurduk sonra da diğer partilerle siyasi zemin oluşturduk. Bu süreci birileri yalan yanlış, iftira dolu sözlerle küçük göstermeye çalışabilir. Türkiye’nin ötekileştirmeye, ayrıştırmaya değil birleştirmeye ihtiyacı var. Bu masa Tanzimat boyunca süren bütün modern akımları temsil eden bir masa, iş birliğinin önemi burada. Gün bir araya gelme açık yüreklilikle farklılıklarımızı bir araya getirme günüdür.

“BURAYI ÖFKE VE KİN ÜZERİNE KURMADIK KİM İSTERSE BİZE KATILABİLİR”

Gücünün zirvesinde olan Erdoğan tarafından bile araçsallaştırılamayan bizleri başka hiçbir güç araçsallaştıramaz. Kimse bizi irademiz dışında bir şeye, milletin iradesi dışında bir yere götüremez ama biz herkesle konuşuruz, özgüveni olan siyasiler konuşur. Cumhurbaşkanı, 6 siyasi parti liderinin bir araya gelmesini alaycı bir şekilde ifade ediyor çünkü kendisinin o yüreği yok, gözümüzün içine baka baka siz haklısınız biz haksızız demeye niyeti yok. Bu genel merkez gelmek isteyen herkese açık, burayı öfke ve kin üzerine kurmadık kim isterse bize katılabilir.

“DÜN İLAN ETTİĞİMİZ İLKELER 3-4 AY ÖNCEDEN İLK TOPLANTIDA DİLE GETİRDİĞİMİZ BİR İHTİYAÇTI”

Bu iş birliğine en baştan beri bakışımız açıktı. Eğer bir yola çıkacaksak belli ilkeler etrafında deklarasyonumuzu açıklamamız lazım, temel ilkelerimizi açıklamamız lazım ki kimse niyetimiz konusunda şüpheye düşmesin. Dün ilan ettiğimiz ilkeler 3-4 ay önceden ilk toplantıda dile getirdiğimiz bir ihtiyaçtı. Bu iş birliği süreci başarıya ulaşacaksa 3 şartla ulaşır. Birincisi, psikolojik ortam hazır olacak, hazır da oldu 6 lider arasındaki karşılıklı anlayış takdire şayan. İkincisi, bu sürecin temel ilkeleri, hedefi, vizyonu. Üçüncüsü, yapısal bir nitelik kazanması, sadece ayda bir araya gelinip yapılan bir süreç değil ekiplerimizin birlikte çalışacağı bir yapısal süreç kazanması.

“SİZİN SANDIĞINIZ BİZİM NAMUSUMUZDUR, OYUNUZU KORUMAK NAMUS BORCUMUZDUR”

6 siyasi partinin genel başkanlarının ve partililerinin imzasının olduğu temel ilkelerimiz bildirisi bir manifestodur. Bir ay içinde genel merkezimizde, Geçiş Süreci Koordinasyonu Komisyonu, Anayasal ve Yasal Mevzuat Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu, Ekonomik Kurumların Reformu Komisyonu düzenlendi. Seçim güvenliği ile ilgili metin de hazır, 6 Haziran’da 6 parti, seçim güvenliği konusunda ne tedbirler alacağımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Kim Türkiye’de seçim sandığına şaibe düşürmeye kalkarsa ona karşı mücadele etmeye hazırız, seçime şaibe düşeceği endişesi ile sandığa gitmeye tereddüt edenler olursa hiç korkmasın. Sizin sandığınız bizim namusumuzdur, oyunuzu korumak namus borcumuzdur.

“SENİN GÖZÜNDEKİ IŞILTI MAZOT, GÜBRE, YEM PARASINI ÖDÜYOR MU? ONU ÖDEYECEK OLAN AY YILDIZIN IŞILTISI”

13 Haziran’da da Ekonomik Kurumların Reformu Komisyonu, açıklamasını yapacak. Bu da halkın tabanda çektiği sorunların tümü, Ankara’daki ekonomik kurumların cahil, liyakatsiz bir ekip tarafında istismar edilmesinde kaynaklanıyor. Başta Merkez Bankası olmak üzere para politikasını yok eden Türk lirasındaki ay yıldızın ışıltısını yok edip benim gözümdeki ışıltıya bakın diyen cahil zihniyete karşı mücadele etmeye hazırız. Senin gözündeki ışıltı mazot, gübre, yem parasını ödüyor mu? Onu ödeyecek olan ay yıldızın ışıltısı. Türk lirasını pul, değeri olamayan bir para durumuna düşürdünüz.

“BU TEMEL İLKELER 6’LI SÜRECİN ANAYASASIDIR”

Nedir bu temel ilkeler, neden buna ihtiyaç hissettik? Birincisi, bu halkımıza bir taahhüttür; artık bizlerin ağzından çıkan sözler değil, bu halkımızı bağlar. Buna uyup uymamak bizi bağlar. Bu 6’lı sürecin anayasasıdır, biz millete bu anayasa ile kendimizi bağladık, bu temel ilkelere uyulduğu ölçüde 6’lı iş birliği başarıya ulaşır. Yoksulluğu yok edecek de bu reçetedir. İkincisi, bunlar liderlerin de birbirine taahhüdüdür bunlara sadık kaldıkça bağlılığımız bir siyasi anlam ifade eder.

“ORTAK ADAY KİM OLURSA OLSUN TÜRKİYE’Yİ 6 GENEL BAŞKANIN ORTAK İRADESİ YÖNETECEKTİR, BUNUN İÇİN GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR”

İlkeler yerine şahıslar öne çıkarmak ülkeye ihanet etmektir. Biz birbirimize bu taahhütle bağlıyız. Biz sitem kuracağız yeni cumhurbaşkanı ya 6 liderden biri olur ya dışarıdan biri olur, bu ilkeler üzerinde onun taahhüdünü isteriz ve cumhurbaşkanı ilkeler üzerinden bir garantör olur. Aday ilan edildikten sonra o aday tek başına hareket edecekse ortak bir aday çıkarmanın ne anlamı var? Biz o masadayken sadece bir aday belirlenmeyecek önümüzdeki dönem Türkiye’nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz. Bunun önündeki hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz. Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.