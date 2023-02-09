Ahmet Hakan: Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 01:43

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 02:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıkladığı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce kişi varken, genel havanın olumlu olduğunu söyleyen Hakan "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Olumlu taraflarımız daha fazla. Genel hava bu yönde, diğer söylenenler hava civa, aldırış etmeyin" ifadelerini kullandı.