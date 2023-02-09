Ahmet Hakan: Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depreme ilişkin "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Olumlu taraflarımız daha fazla. Genel hava bu yönde, diğer söylenenler hava civa, aldırış etmeyin" açıklamasında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıkladığı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu.
Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce kişi varken, genel havanın olumlu olduğunu söyleyen Hakan "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Olumlu taraflarımız daha fazla. Genel hava bu yönde, diğer söylenenler hava civa, aldırış etmeyin" ifadelerini kullandı.
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