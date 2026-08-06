Ahmet Özer'den 'çerçeve yasa' yorumu: 'Bu düzenleme bir son değil, yeni bir başlangıçtır'

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabından, TBMM Başkanlığı'na sunulan, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin paylaşım yaptı.

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere, beklenen çerçeve yasa nihayet meclise sunuldu" diyen Özer, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme, bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Mevcut adımın atılmış olması, gelecekteki adımların önünü açması ve somut bir adım niteliği taşıması bakımından önemli ve olumludur. Bu adım, barışa açılan kapıyla anaların gözyaşının dinmesi, acıların son bulmasının hukukla perçinlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle geçmişin korkularını devralıp büyüten bir anlayışı geride bırakarak eşit yurttaşlığı esas alan, eşit temelde bir arada yaşamayı büyüten bir anlayışla yol almalıyız. Çerçeve yasada birtakım eksiklikler bulunabilir. Ancak barış sürecinin başarıya ulaşması için, ilerleyen dönemde hem atıfta bulunulan mevcut yasalarda yapılacak değişikliklerle hem de yeni çıkarılacak yasalarla bu eksikliklerin giderilmesi mümkündür.

"BARIŞ VE DEMOKRASİ HER ZAMAN EN İYİ SEÇENEKTİR…"

Bu yasa, meclis komisyon raporunun altıncı bölümünün hayata geçirilmesi bakımından da önemlidir. Bununla birlikte, meclis komisyonu raporunun yedinci bölümünde yer alan demokratikleşme adımları için de gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasında büyük yarar görmekteyim. Yasal çerçeve ve demokratikleşme, bir madalyonun iki yüzü gibidir; biri olmadan diğerinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Beklentimiz, bu iki unsurun tam bir eşgüdüm içerisinde yürütülerek yol alınmasıdır. Yüzyıllık bir sorunun ve kırk yıllık bir çatışma ortamının yarattığı tahribatı ve önyargıları tek bir yasayla, bir günde ortadan kaldırmak elbette mümkün değildir. Ancak en uzun maratonlar bile bir ilk adımla başlar. Bu başlangıcın ülkemize ve topluma yararlı sonuçlar getirmesi ancak hepimizin, tüm kurumların demokratik mücadeleye omuz vermesiyle mümkündür. Sorunlarımızı ortak akılla çözdüğümüz takdirde, ülkemizin önümüzdeki 5-10 yıl içinde bölgesinin en saygın demokrasilerinden biri olmaması için hiçbir sebep yoktur. Çünkü barış ve demokrasi her zaman en iyi seçenektir…"