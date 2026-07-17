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Ahmet Özer'den 'süreç' mesajı: 'Barış için de adalet şart'

Ahmet Özer'den 'süreç' mesajı: 'Barış için de adalet şart'

17.07.2026 13:37:00
Güncellenme:
ANKA
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Ahmet Özer'den 'süreç' mesajı: 'Barış için de adalet şart'

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, barış sürecini işaret ederek "Barış için de adalet şart. Çünkü barışsız adalet, adaletsiz barış olmaz" paylaşımını yaptı.
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Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkan Ahmet Özer, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı sürece ilişkin sosyal medya hesabından, “Adalet. Bugünün en acil ihtiyacı adalettir” mesajını paylaştı.

''EN ACİL İHTİYAÇ ADALET''

Özer, toplumsal barış için adaletin şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Katılımda adalet! Bölüşümde adalet! Tanınmada adalet! Mahkemede adalet! Ve elbette bütün bunlar için toplumsal barış şart. Barış için de adalet şart. Çünkü barışsız adalet, adaletsiz barış olmaz. Barış sürecinin kritik dönemecinde adalete olan ihtiyacı vurgulamanın önemli olduğu kanaatindeyim. Nitekim demokrasinin ruhu adalettir. Adalet zaafa uğrarsa devlet zaafa uğrar. Adaletin ve barışın ihyası ve tecellisi için ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan sonuna kadar mücadele etmeliyiz."

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