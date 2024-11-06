Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:33

Güncelleme: 06.11.2024 - 17:54

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturmalar kapsamında, 30 Ekim saat 06.00'da evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Özer, emniyette ifadesi alındıktan sonra aynı gün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcılığa ifade veren Özer, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla tutuklanmıştı.

AVUKATLAR İTİRAZ DİLEKÇESİNİ SUNDU

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, bugün tutukluluk kararının kaldırılması ve Özer'in tahliye edilmesi için nöbetçi asliye ceza mahkemesine 40 sayfalık dilekçe sundu.

Avukatlar, itiraz dilekçesinin yabında ayrıca hukukçu akademisyenler Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ile Doç. Dr. Tolga Şirin tarafından hazırlanan 38 sayfalık bilimsel mütalaa da sunmuştu.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Nöbetçi olan 11. Asliye Ceza Mahkemesi, kendisine gönderilen itiraz dilekçesini inceledikten sonra bugün karatını verdi. Mahkeme, itirazı reddetti.

Özer'in avukatlarının, üst mahkemeye itiraz dilekçesi sunmaları bekleniyor.