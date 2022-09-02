Ahmet Şık'tan Recep Tayyip Erdoğan'a jet yanıt

02 Eylül 2022 Cuma, 14:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak" diyen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef alarak, "Bu zat zaten teröristin tekidir. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter, ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'KHK' açıklamasını hedef alan Erdoğan, "Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir" diye konuştu.

ŞIK'TAN ERDOĞAN'A JET YANIT

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şık, "İktidarınız sona erip memlekete hukuk geldiğinde, menfaatini değil hukukun haysiyetini önemseyen şimdiki gibi kuklaya çevirdiklerinize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğuna karar verecek. O zaman konuşuruz bu konuyu" ifadelerini kullandı.

İktidarınız sona erip memlekete hukuk geldiğinde, menfaatini değil hukukun haysiyetini önemseyen şimdiki gibi kuklaya çevirdiklerinize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğuna karar verecek.

O zaman konuşuruz bu konuyu. https://t.co/BMZWORRdEg — ahmet şık (@sahmetsahmet) September 2, 2022

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