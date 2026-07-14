Ahmet Telli'nin ailesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye talebine ret

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta kalemlerinden şair Ahmet Telli'nin cenaze töreni ve taziye süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, aileden kamuoyuna yönelik önemli bir açıklama geldi. Ahmet Telli'nin ailesi, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye iletmek üzere ilettiği görüşme ve ziyaret talebini kabul etmediklerini duyurdu.

"YASIMIZIN SİYASİ TARTIŞMALARIN DIŞINDA TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Usta şairin oğlu Hakkı Telli tarafından yapılan yazılı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan bazı gelişmelerin aile tarafından planlanmadığı ya da yönlendirilmediği vurgulandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyareti talebine teşekkür edilen açıklamada, ret kararının gerekçesi şu sözlerle ifade edildi:

"Son günlerde, sevgili babamız Ahmet Telli'nin cenaze töreni ve taziye süreciyle ilgili kamuoyunda çeşitli değerlendirmeler ve tartışmalar yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, cenaze töreninde yaşanan bazı gelişmeler ailemiz tarafından planlanmış ya da yönlendirilmiş değildir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu süreçte yaşananlar konusunda ailemizin herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretinde bulunmak istediği tarafımıza iletilmiştir. Babamızın vefatına kadar olan süreçte kayyım görevinin vermiş olduğu yoğunluk nedeniyle, yanımızda olamadığını biliyor, kendisinin bu nazik düşüncesi için teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz derin yas nedeniyle ve babamızın anısının siyasi tartışmaların ya da polemiklerin konusu olmasını istemediğimiz için, artık taziye sürecini yalnızca ailemiz ve yakın dostlarımızın sessizliği içinde yaşamayı tercih ediyoruz. En büyük arzumuz, Ahmet Telli'nin ardında bıraktığı şiirlerin, düşüncelerinin ve yaşamı boyunca savunduğu insani değerlerin konuşulması; yasımızın ise her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmasıdır. Bu hassasiyetimize anlayış gösterilmesini rica ediyor, kamuoyundan da aynı özeni göstermesini bekliyoruz."

ÇELENK KRİZİNE "AİLEYLE İLGİSİ YOK" DENİLMİŞTİ

Ahmet Telli'nin cenaze töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen çelenk tören alanına alınmayarak geri gönderilmiş ve bu durum kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yaşanan krizin ardından Kılıçdaroğlu cephesinden Müslim Sarı bir açıklama yaparak, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin tören alanına alınmamasının Telli’nin ailesi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu yaklaşım öncelikle Büyük Şaire yapılmış bir saygısızlıktır" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ

Diğer taraftan, usta şairin vefatı sırasında şehir dışı programında olması nedeniyle cenaze törenine katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise dün akşam saatlerinde Ahmet Telli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi. Aile, taziye sürecinin bundan sonraki kısmını polemiklerden uzak ve sessizlik içinde geçirmek istediklerini yineleyerek kamuoyundan saygı beklediklerini ifade etti.