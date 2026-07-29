AİHM'in 'Osman Kavala' kararı için tarih belli oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı Davası'nda hükümlü iş insanı Osman Kavala'nın 18 Ocak 2024'te yaptığı ikinci başvuruya ilişkin kararını 25 Ağustos'ta Strazburg'da yapılacak duruşmada açıklayacak.

AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, Gezi Parkı Davası'ndan hükümlü bulunan iş insanı Osman Kavala'nın 2024 yılında Mahkeme'ye yaptığı ikinci başvuru kapsamında açılan 2170/24 numaralı davaya ilişkin kararının 25 Ağustos'ta, Strazburg'da yapılacak açık duruşmada açıklanacağı kaydedildi.

AİHM, davaya ilişkin 25 Mart'ta yapılan duruşmada tarafları dinlemişti.

Gezi Parkı davası kapsamında 18 Ekim 2017 tarihinde tutuklanan Kavala, AİHM'e ilk başvurusunu 8 Haziran 2018'de yapmıştı. AİHM'in açıklamasında, Mahkeme'nin 10 Aralık 2019 tarihinde verdiği kararda, Kavala'nın ilk ve devam eden tutukluluğuna ilişkin olarak, Sözleşme'nin 5. maddesinin 1. fıkrasının (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 4. fıkrasının (tutulmanın hukuka uygunluğu hakkında kısa sürede karar verilmesi hakkı) ihlal edildiğine, ayrıca 18. maddenin (haklara getirilen kısıtlamaların kullanımına ilişkin sınırlamalar) 5. maddenin 1. fıkrası ile bağlantılı olarak ihlal edildiğinin belirtildiği kaydedildi. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme'nin (AİHS) 46. maddesi (kararların bağlayıcılığı ve infazı) uyarınca, Türkiye'nin, Kavala'nın tutukluluğuna son vermesi ve derhal serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtmişti.

Kavala'nın serbest bırakılmaması üzerine, Bakanlar Komitesi Şubat 2022'de AİHS'in 46. maddesinin 4. fıkrası uyarınca başlatılan ihlal prosedürü kapsamında davayı Mahkeme'ye sevk etmişti. AİHM, 11 Temmuz 2022 tarihli kararında Türkiye'nin 10 Aralık 2019 tarihli Kavala kararına uyma yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmetmişti.

AİHM açıklamasında, Kavala'nın 18 Ocak 2024 tarihinde yaptığı ikinci başvuruda, 10 Aralık 2019 tarihli kararı izleyen döneme, özellikle de tutukluluğuna ve hakkında yürütülen ceza yargılamalarına ilişkin şikayetlerde bulunduğu belirtilerek, "Başvurucu, Sözleşme'nin 3. maddesi (işkence ile insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağı), 5. maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı), 6. maddesi (adil yargılanma hakkı), 7. maddesi (kanunsuz ceza olmaz ilkesi), 10. maddesi (ifade özgürlüğü), 11. maddesi (toplantı ve dernek kurma özgürlüğü) ve 18. maddesinin (haklara getirilecek kısıtlamaların kullanımına ilişkin sınırlamalar) ihlal edildiğini ileri sürmektedir" denildi.