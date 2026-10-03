'Ailem Güvende' operasyonları Avrupa gündeminde... YENİ Partili Gökçen örneklerle anlattı: 'Burada garip bir çelişki yok mu?'

Sosyal medyada özellikle LGBTİ+'lara yönelik operasyonların ardından başlayan ivme kazanan erişim engelleri devam ediyor.

Söz konusu sansür dalgası, son olarak Avrupa gündemine de taşındı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda Ailem Güvende operasyonları üzerine konuştu.

Gökçen, Avrupa ülkelerinden parlamenterlere, “Size herhangi bir hükümet temsilcisi ‘Benim ülkemde kamu düzenini bozmak için neden para harcıyorsun?’ diye sordu mu?” diye seslenerek, Avrupa kurumlarının ve devletlerinin fonlarına yönelik suçlamalar üzerinden ortaya çıkan çelişkiye dikkat çekti.

TEK TEK ÖRNEKLERLE ANLATTI

Gökçen’in konuşması şu şekilde:

“Ailem Güvende adı altında yapılan operasyonlarda tutuklananlar çok basit bir soru soruyor: 'Benim ailem aile değil mi?' Çünkü bu operasyonlar sadece LGBTİ’leri hedef almadı, onların haklarını savunan ailelerini de hedef aldı. Akademisyenler, gazeteciler, aktivistler, feministler hedef alındı. Ve her gün onlarca sosyal medya hesabı engelleniyor. Bağımsız haber platformu T24 sözde LGBTİ propagandası yaptığı gerekçesiyle tamamen kapatıldı. LGBTİ derneklerine yönelen suçlamalar Fransız Büyükelçiliğinden, Alman Büyükelçiliğinden, Hollanda Büyükelçiliğinden, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından ve hatta tam da bu kurumdan Avrupa Konseyi’nden alınan fonlarla ilgili."

"BU DERNEKLER KAPATILMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA..."

"Size bir örnek vereceğim; bir dernekle ilgili soruşturma dosyasında Avrupa Konseyi’nden bir kez gönderilen 519 dolar var. Bu dernekler kapatılma riskiyle karşı karşıya ve soruşturma dosyası açıkça kamu düzenini bozma ve toplumsal değerlere zarar verme iddiası içeriyor. Bunun ne demek olduğunu açıkça konuşalım. Bu iddiaya göre burada temsil edilenler de dahil olmak üzere yabancı devletler Türkiye’nin toplumsal değerlerini ve aile yapısını bozma çalışmalarını LGBTİ dernekleri aracılığıyla finanse ediyor."

"BURADA GARİP BİR ÇELİŞKİ YOK MU?"

"Değerli arkadaşlar, özellikle Fransa, Almanya ve Hollanda’dan arkadaşlar size bir sorum var: Size herhangi bir hükümet temsilcisi 'Benim ülkemde kamu düzenini bozmak için neden para harcıyorsun?' diye sordu mu? Bu hafta bütün bu tartışmalarda ben hiç böyle bir uyarı duymadım. Size böyle bir uyarı gelmediyse o zaman size sormalıyım: Burada garip bir çelişki yok mu?”