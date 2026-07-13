Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akın Gürlek duyurdu... 81 ilde 'FETÖ' operasyonu: 968 gözaltı kararı var!

Akın Gürlek duyurdu... 81 ilde 'FETÖ' operasyonu: 968 gözaltı kararı var!

13.07.2026 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akın Gürlek duyurdu... 81 ilde 'FETÖ' operasyonu: 968 gözaltı kararı var!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildirdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen mücadele kapsamında 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

Gürlek, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

"Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun sağlanmasında vermiş oldukları destekten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ediyorum. 

Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır. 

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. 

Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

İlgili Konular: #fetö

İlgili Haberler

FETÖ’nün yeni takiyesi Yeni Herkül örgütten ayrıldığını açıklayarak, 2. Açılım Süreci’ne katılma isteminde bulundu: FETÖ’cüler süreç yasasından yararlanmak istiyor!
FETÖ’nün yeni takiyesi Yeni Herkül örgütten ayrıldığını açıklayarak, 2. Açılım Süreci’ne katılma isteminde bulundu: FETÖ’cüler süreç yasasından yararlanmak istiyor! FETÖ’nün yeni takiyesi “Yeni Herkül”; FETÖ’den ayrıldığını açıklayarak, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı 2. Açılım Süreci kapsamındaki hukuki adımlarda kendilerinin de değerlendirilmelerini talep etti. Böylece FETÖ’cülerin PKK terör örgütü üyelerine yönelik aftan yararlanmak amacına giriştiği ortaya çıktı.
FETÖ yalanıyla milyonluk vurgu yapan sahte polisler yakalandı
FETÖ yalanıyla milyonluk vurgu yapan sahte polisler yakalandı Eyüpsultan’da aynı gün iki kişiyi dolandırıp 3 milyon lira değerinde altın ziynet eşyasını çalan 5 şüpheli İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere 'Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Evdeki altınları kontrol edeceğiz' yalanıyla altınların kendilerine teslim edilmesini sağladıkları öğrenildi.
MHP'li Özdemir’den çarpıcı FETÖ açıklaması: ‘Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek yasal süreçler…’
MHP'li Özdemir’den çarpıcı FETÖ açıklaması: ‘Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek yasal süreçler…’ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, FETÖ ile mücadelenin Kayseri'de istenilen seviyeye ulaşmadığını belirterek, önümüzdeki dönemde Türkiye gündemini yakından ilgilendirecek önemli hukuki süreçlerin başlayacağını söyledi.