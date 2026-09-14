Akın Gürlek'e 'Ezgi Apartmanı' çağrısı: 'Döne Kaya'nın adalet nöbetine kulak verin'

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Ezgi Apartmanı davasında verilen kararı "cezasızlık örneği" olarak nitelendirerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'i, Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya'nın 4 gündür sürdürdüğü adalet nöbetine kulak vermeye çağırdı.

Koca, yeni eğitim öğretim yılının ekonomik kriz ve derin yoksulluk koşullarında başladığını belirterek, tüm öğrenciler için bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini belirtti.

Koca, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim yılının ekonomik kriz ve derin yoksulluk koşullarında başladığını ifade etti.

Öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarına dahi erişmekte zorlandığını söyleyen Koca, tüm öğrenciler için bir öğün ücretsiz yemek, temiz su ve sağlığa erişim sağlanmasını istedi.

Koca, eğitim giderlerinin aileler üzerindeki yüküne dikkati çekti. Bir öğrencinin okula başlangıç maliyetinin 80 bin liraya dayandığını belirten Koca, forma giderinin 3-4 bin, okul çantasının 1500, temel kırtasiye masraflarının ise 3 bin 500-4 bin liradan başladığını ifade etti.

Devlet okullarında kayıt parası, bağış ve aidat adı altında öğrenci başına ortalama 10 bin lira istendiğini savunan Koca, ulaşım ve servis giderlerinin de ailelerin yükünü artırdığını söyledi. Koca, iki çocuğu ilkokul ve ortaokulda okuyan bir ailenin 9 aylık temel eğitim giderlerinin 230 bin lirayı aştığını belirtti.

Kantin fiyatlarına da değinen Koca, bir simidin 30, küçük suyun 15, tostun 100, ayranın ise 20-30 liradan satıldığını belirterek, her gün bu ürünleri tüketen bir öğrencinin aylık kantin masrafının 3 bin lirayı aştığını söyledi. Türkiye'de çocuk yoksulluğunun ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Koca, "Her dört çocuktan birinin okula aç gittiği, yatağa aç girdiği bir gerçeklik içerisindeyiz" dedi.

"CEZASIZLIK ÖRNEĞİ"

6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasından "cezasızlık" örneği çıktığını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Savcılığın 'olası kast'tan ceza istediği bu davada mahkeme, iki sanığa, tüm delillere rağmen, tüm bilirkişi raporlarına rağmen 8'er yıl ceza ve yakınlarının alkışları eşliğinde adli kontrolle tahliye kararı verdi. Yani bir kez daha bir kamu davası olması gereken bir davadan, etkin bir yargılanma pratiğinden ziyade, cezasızlıkla damgalı olan hukukun, adaletin kimler için nasıl işlediğini bir kez daha gördüğümüz bir davaya tanıklık ettik.

Karar sonrasında Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini, 6 aylık torununu kaybeden ve evlatlarının cenazesini, cansız bedenlerini çöp poşetlerine koyarak toplayan Nurgül Göksu, 'Benim çocuklarımı kurtaramadınız, bari adaleti sağlayın' diyerek isyan etti, feryat etti."

"AKIN GÜRLEK 4 GÜNDÜR DÖNE KAYA'NIN SESİNİ DUYMUYOR"

"Ve bakın, şimdi 'Siz sanığa zırh oldunuz, biz adalete ses olacağız' diyen, bu doğrultuda 3 yıldır sokaklarda, Meclis'te, adliye koridorlarında adalet için mücadele eden depremzede aileler, Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, 4 gündür Adalet Bakanlığı önünde yaşam nöbeti tutuyor, adalet nöbeti tutuyor.

Ezgi Apartmanı kararını, bu komik cezaları kabul etmediğini ifade ediyor ve depremzede aileler adına Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşme talep ediyor. Bakın, 4 gündür Döne Kaya orada. Döne Kaya, Hatay depreminde ailesini kaybetmiş bir depremzede, yıllardır adalet için mücadele eden bir yurttaş. Ama 'Alo Adalet' hattından söz eden, ağzını her açtığında 'Bizim kapımız herkese açık' diyen Akın Gürlek, ne yazık ki 4 gündür bu sesi duymuyor."

"BU ÇIĞLIĞA TOPLUMSAL OLARAK CEBAP VERMEK ZORUNDAYIZ"

"Adalet Bakanlığı 4 gündür üç maymunu oynuyor ve türlü zorlamalar, türlü engellemeler çıkartılıyor Döne Kaya'ya. Bugün Adalet Bakanlığı önünde Döne Kaya'nın etrafına bariyerlerle sınır çizilmiş durumda. Kime çiziliyor bu bariyerler? 6 Şubat depremleri gibi en ağır acıyı yaşadığımız bir yerde adalet diye enkaz altından seslenen depremzede bir yurttaşımıza, bunun için mücadele eden bir yurttaşımıza yapılıyor bu engellemeler. Ve Döne Kaya mücadeleden vazgeçmiyor, her gün kamuoyuna sesleniyor, her gün yetkililere sesleniyor.

Bakın, bu insanlar acılarını yaşayamadılar, bu insanlar yas tutamadılar. 3 yılı aşkındır sadece adalet talep ettiler. Ve Döne Kaya, buna rağmen diyor ki Adalet Bakanlığı'nın önünden, 'Adaleti biz acılı ailelerin omzuna bırakmayın' diyor. 'Bir enkazın başında bizim gibi günlerce beklemek istemiyorsanız, çığlıklarımızı duyun' diyor.

Gerçekten çok ağır sözler, duyana, dinleyene, anlayana çok ağır sözler. Yeni yıkımlar, yeni enkazlar yaşamamak için bu çığlığa kamusal olarak, bu çığlığa toplumsal olarak cevap vermek zorundayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Alo Adalet' hatlarını konuşmayı, ifade etmeyi bıraksın, bu çığlığa ses versin, Döne Kaya'yla derhal görüşsün. Ve bu dava ve tüm deprem davaları gerçekten etkin bir yargılamayla bir toplumsal, bir kamu davasına dönüşsün. Deprem davalarını adaletsizliğe teslim etmeyeceğiz."

Perihan Koca, NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan öğretmen Caner Yıldırım'ın sağlık sorunlarına rağmen Konya E Tipi Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutulduğunu belirterek, Yıldırım'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini de belirtti.