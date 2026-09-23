Akın Gürlek 'Erdoğan'ı seçmek için seçim yapacağız' sözlerine açıklık getirdi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önümüzdeki genel seçimlerin ne zaman yapılacağına dair geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler büyük tartışma yaratmıştı.

Gürlek, AKP'nin Adana İl Başkanlığında yaptığı o açıklamasında "2028'de sayın Cumhurbaşkanını seçmek için seçim yapacağız" demişti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan Gürlek, o sözleriyle ne demek istediğine dair gelen soru üzerine şunları söyledi:

"Orada, şimdi ben şunu demek istedim, aslında farklı yorumladılar. Yani Cumhurbaşkanımız 2028 yılında tekrardan aday olmak istiyor.

Yani normalde seçimler biliyorsunuz 2028 yılında yapılacak. Burada da 2028 yılındaki seçimde Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla inşallah seçimin olumlu neticelenmesini istiyoruz. Burada yani farklı anlamlandırılacak bir şey yok burada."