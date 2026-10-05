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Akın Gürlek'in avukatı, Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunduklarını 'hakaretlerle' açıkladı: 'Bu müptezelin iftiraları...'

Akın Gürlek'in avukatı, Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunduklarını 'hakaretlerle' açıkladı: 'Bu müptezelin iftiraları...'

5.10.2026 22:38:00
Güncellenme:
ANKA
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Akın Gürlek'in avukatı, Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunduklarını 'hakaretlerle' açıkladı: 'Bu müptezelin iftiraları...'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın daha önce dile getirdiği iddialara ilişkin açıklama yaptı. Adır, Şık'ın iddialarını destekleyen belge sunmadığını savunarak, hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını bildirdi.
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Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın dile getirdiği iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İDDİASINI İSPAT EDEMEYEN BU MÜPTEZELİN..."

Adır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın daha önce dile getirdiği iddialara ilişkin kendisinden somut bilgi ve belge sunması istenmiş; ancak bugüne kadar iddialarını destekleyen tek bir belge dahi ortaya konulamamıştır.

Dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve tazminat davası açılmıştır.

İddiasını ispat edemeyen bu müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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