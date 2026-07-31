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Akın Gürlek'ten '12. Yargı Paketi' açıklaması: Cumhur İttifakı'na teşekkür etti

Akın Gürlek'ten '12. Yargı Paketi' açıklaması: Cumhur İttifakı'na teşekkür etti

31.07.2026 12:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Akın Gürlek'ten '12. Yargı Paketi' açıklaması: Cumhur İttifakı'na teşekkür etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi'ne ilişkin "Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Gürlek, 12. Yargı Paketi'ne ilişkin “Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi'miz, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kanunun hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubu'muza, Cumhur İttifakı’mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 12. Yargı Paketi'mizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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