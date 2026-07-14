Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akın Gürlek'ten 'Haluk Levent' açıklaması: 'Kaçma girişimi oldu'

Akın Gürlek'ten 'Haluk Levent' açıklaması: 'Kaçma girişimi oldu'

14.07.2026 12:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akın Gürlek'ten 'Haluk Levent' açıklaması: 'Kaçma girişimi oldu'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişiminde bulunduğunu iddia etti. Gürlek, Levent'in bunun üzerine gözaltına alındığını ifade etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına gizliliğin devam ettiğini belirterek, "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" dedi. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine, “Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var" dedi. Bakan Gürlek, 'Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?' sorusuna "Evet, var" cevabını verdi. 

İlgili Konular: #Akın Gürlek #Haluk Levent

İlgili Haberler

Türkiye'nin 'En Güvenilir' ismiydi... Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası dikkatler o listeye çevrildi!
Türkiye'nin 'En Güvenilir' ismiydi... Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası dikkatler o listeye çevrildi! Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sanatçının geçen yıl "Türkiye’nin En Çok Güvenilen Ünlüsü" seçildiği araştırma yeniden gündeme geldi.
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent’in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Oğuzhan Uğur'dan 'Haluk Levent' açıklaması: 'Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik'
Oğuzhan Uğur'dan 'Haluk Levent' açıklaması: 'Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik' AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent gözaltına alındı. Levent'in gözaltına alınması sonrası Oğuzhan Uğur'dan da açıklama geldi. Uğur "Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik" dedi.