Akın Gürlek'ten yeni 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacak'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır Valiliği'ni ziyaret etti.

Gürlek, burada yaptığı açıklamada, Iğdır için tüm imkanlarını zorlayarak Bakanlığın sorumlu olduğu her alanda ihtiyaçlarını sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Gürlek, "Iğdır'daki adalet hizmetlerimizin hem fiziki hem de beşeri kapasitesini güçlendiriyoruz. İnşaatı devam eden Iğdır yeni adalet sarayımız tamamlandığında, mahkemelerimiz, adliye birimlerimiz ve adli hizmet birimlerimiz modern ve işlevsel bir hizmet alanına kavuşacaktır. Vatandaşlarımızın adalete erişimi kolaylaşacak, hakimlerimiz ve Cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız, adalet personelimiz daha elverişli şartlarda görev yapacaktır" dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN BEMBEYAZ BİR SAYFA AÇILACAK"

Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yüzyılımızın en önemli devlet aklıyla inşa edilen adımlarından birisi olan milli birlik ve kardeşlik başlığı altında terörsüz Türkiye süreci inşallah tamamlanmak üzere. Iğdır halkı terör belasından nice mağduriyetler yaşadı. Bölge insanımızın 40 yılı aşkın kanayan yarası olan, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulmanın arifesindeyiz. İnşallah kısa zaman içerisinde siyasetin tüm kesimlerince sahiplenilmiş, milletimizin tüm ümitleriyle kucaklanmış bu proje teorik safhadan fiili duruma doğru bitiş noktasına gelme aşamasına gelmiştir.

Cumhur İttifakımızın değerli liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürece katkıları, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın icra makamındaki kararlı duruşu ve ve Gazi Meclisimiz başkanlığında siyasi partilerimizin samimiyetiyle terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağı doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır."

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN BİR ADIM ÖNÜNDEYİZ"

Terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca bir asayiş meselesi olmadığını ifade eden Gürlek, bunların milli güvenlik ve hukuk düzeninin korunması meselesi olduğunu söyledi.

Gürlek, "Bugünkü suç örgütleri yalnızca sokakta faaliyet göstermiyor. Dijital platformları, kripto varlıkları, paravan şirketleri, yasa dışı ödeme sistemlerini kullanıyorlar. Hepsinin farkındayız ve bakanlığımız olarak sürekli birlikte gelişen teknolojik imkanları da kullanarak suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Biz artık suç örgütlerinin ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbir yere kaçamaz, işledikleri suçları yanlarına bırakmayacağız" diye konuştu.

Bakan Gürlek, 12.Yargı Paketi'nin geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, "İnşallah bu 12. Yargı Paketi'nin devamı olarak ekim ayında da büyük bir düzenleme yapılacaktır. Bu düzenlemeler de yargı hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda özellikle uzayan yargı davalarının kolaylaştırılması konusunda birtakım önemli adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilgili bütün kurumlarımızla güçlü koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, kumar, sokak çeteleri, tefecilik, uyuşturucu ticareti, organize suçlarla mücadele, milli ve dini değerlere saldırılarla tavizsiz bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"HİÇBİR CİNAYET UNUTULMAYACAK"

Bakanlık bünyesinde Faili Meçhul Suçlarla Mücadele birimi kurduklarını dile getiren Gürlek, bu birimin vatandaşlar nezdinde olumlu karşılandığını belirtti.

Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski dosyalar adeta yeniden mercek altına alınarak aydınlatılmamış olayların tekrardan aydınlatılması için bu birimimiz mücadele ediyor. Güncel teknolojileri kullanarak HTS eşleştirmeleri, DNA eşleştirmeleri, kamera görüntüleri, dijital materyaller, tanık beyanları, yeniden gerekirse tanık alınması gibi güncel teknolojiler kullanılarak karanlık kalmış konuları en ince ayrıntısına kadar yeniden inceliyoruz. Ortada bir cinayet varsa, devlet bu cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarını seferber etmek zorundadır.

Zamanı geçmiş olması faillere güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Bu konuda da biz de elimizden geldiğince kurmuş olduğumuz bu birimle henüz aydınlatılmamış cinayetlerin ortaya çıkartılması konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu mücadele hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütmeye devam edeceğiz. Soruşturmalar bir kanaate göre değil, delillerin gösterdiği istikamette ilerleyecektir. Suçluların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdur."

"YANGINA SEBEBİYET VERENLERİN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDECEĞİZ"

Bakan Gürlek, içinde bulunulan yaz mevsiminde ormanlar, tarım alanları, mera alanları ve doğal varlıkların yangın riskine karşı büyük bir hassasiyet taşıdığını belirterek, "Yeşil vatana yönelik her saldırı milletimizin ortak varlığına, milli servetine ve gelecek nesillerin hakkına yönelmiş bir ihanettir. Kasten ormanları yakanlar, ihmali veya sorumsuz davranışlarıyla yangına sebebiyet verenler, sabotaj girişiminde bulunanların üzerine hukuk içerisinde kararlılıkla gideceğiz" uyarısında bulundu.