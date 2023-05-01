‘Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu’

Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz Büyükekmekçi, Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00
‘Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu’
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CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin de eşlik ettiği Büyükekmekçi, 14 Mayıs akşamı çıkacak sonucun ülkenin geleceği için çok kritik olduğunu ifade etti. 

Büyükekmekçi, “Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu ilan edildiği anda, hemen desteğimizi açıklamıştık. Bir kez daha tekrarlıyorum: Bu işin sağı-solu yok, aklın yolu Kılıçdaroğlu. 14 Mayıs akşamı teşekkür konuşması sarayda değil, gönül köşkü Çankaya’da olacak” dedi. 


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