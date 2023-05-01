‘Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu’
Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz Büyükekmekçi, Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin de eşlik ettiği Büyükekmekçi, 14 Mayıs akşamı çıkacak sonucun ülkenin geleceği için çok kritik olduğunu ifade etti.
Büyükekmekçi, “Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu ilan edildiği anda, hemen desteğimizi açıklamıştık. Bir kez daha tekrarlıyorum: Bu işin sağı-solu yok, aklın yolu Kılıçdaroğlu. 14 Mayıs akşamı teşekkür konuşması sarayda değil, gönül köşkü Çankaya’da olacak” dedi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- MİT'ten Suriye'de operasyon
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu