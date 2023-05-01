‘Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu’

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin de eşlik ettiği Büyükekmekçi, 14 Mayıs akşamı çıkacak sonucun ülkenin geleceği için çok kritik olduğunu ifade etti.

Büyükekmekçi, “Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu ilan edildiği anda, hemen desteğimizi açıklamıştık. Bir kez daha tekrarlıyorum: Bu işin sağı-solu yok, aklın yolu Kılıçdaroğlu. 14 Mayıs akşamı teşekkür konuşması sarayda değil, gönül köşkü Çankaya’da olacak” dedi.