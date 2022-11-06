AKP bir kuşağı eğitimsiz bıraktı: Çocuklar 'kayıt dışı'

06 Kasım 2022 Pazar, 02:30

MEB’in bütçe görüşmelerinde, eğitimden kopan öğrenciler sorunu gözler önüne serildi. Bakan Özer, eğitim görmeyen gençleri, kaçak çalıştırılan işçiler için kullanılan “kayıt dışı” ifadesiyle tanımladı. Özer, “‘Kayıt dışı olan’ öğrenci sayısı 282 bin 811” dedi. Eğitimciler rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde, örgün eğitimden kopan öğrenciler de gündeme geldi. Muhalefet milletvekilleri binlerce çocuğun örgün eğitimden çıkıp açık öğretime geçtiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise eğitim göremeyen çocukları, kaçak çalıştırılan işçiler için kullanılan “kayıt dışı” ifadesiyle tanımlayarak toplam 282 bin 811 öğrencinin “kayıt dışı” olduğunu söyledi. Halihazırdaki verilere işaret eden Özer, “İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.63, kayıt dışı olan öğrenci sayısı 11 bin 654. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.44, erişemediğimiz, kayıt dışı kalan öğrenci sayısı toplamı 30 bin 489. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95.06, kayıt dışı kalan öğrenci sayısı 240 bin 668” dedi. Özer, açık öğretim ortaokulda 18 yaş altı toplam 7 bin 774, açık öğretim lisesinde ise 18 yaş altı toplam 232 bin 52 öğrenci bulunduğunu da söyleyerek “Verilerde mutabık kalalım, nasıl iyileştirebiliriz ona bakalım” diye konuştu.

"VERİ YAYIMLAMIYOR"

Eğitimci Özgür Bozdoğan ise Özer’e tepki göstererek “Açık liselerde okuyan öğrenci sayısı 1.5 milyonun üzerinde. Bunların bir bölümü üniversiteye hazırlanmak için, bir bölümü de çalışmak zorunda kaldığı için açığa geçiyor. Bu rakamlara mesleki eğitim merkezlerinde okuyan bir milyona yakın öğrenciyi de eklemek gerekir. Her ne kadar örgün eğitim içinde gösterilse de bu öğrenciler bir gün okula, dört gün işe gidiyor. Bakanlığın kendi verileriyle 2.5, 3 milyona yakın öğrenci zaten örgün eğitimden kopmuş durumda” dedi. Bozdoğan, yasaların “Bakanlığa, yöneticilere, velilere, çocuğun okula devamını sağlama konusunda yükümlülük verdiğine” işaret ederek “Öğrenciler okula kaydediliyor ama bu öğrencilerin okula devamlılığı konusunda veri yayımlanmıyor. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları gibi durumlar göz önüne alındığında bakanın açıkladığı rakamın çok üstünde öğrencinin örgün eğitimden koptuğunu biliyoruz” diye konuştu.