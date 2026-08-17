AKP'de 'çerçeve yasa' endişesi: 'Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinde çok zorlanacağız'

"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında hazırlanan 'Çerçeve Yasa' ve YENİ Parti'nin oylamayla ilgili tutumun AKP içerisinde tartışmalara yol açtığı iddia ediliyor.

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın AKP kulislerinden aktardığına göre, sosyal medyadaki AKP'li hesapların "YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi arasında çatlak oluştuğu" şeklinde yürüttüğü kampanyanın aksine iktidar partisi içerisinde tam tersi yorumlar yapılıyor.

Babacan'ın aktardığına göre, Özel’in oylamada milletvekillerini serbest bırakmasının nedenini çok iyi izah ettiğini söyleyen AKP’liler bulunuyor.

Vekiller, Özel'in durumu seçmen tabanına gayet iyi anlattığını düşünüyor. Birçok AKP’li vekil ise kendi seçim bölgesinde yaşayacağı sorunları açık açık anlatıyor.

“Yaz aylarında Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki vekillerimiz çok zorlanacak” diyerek endişelerini dile getiren partililer, sürecin PKK şovuna dönüşmeden, az hasarla atlatılmasını umduklarını dile getiriyor.

YENİ PARTİ İÇİN 'ÖLÜM VADİSİ' BENZETMESİ

Babacan'ın aktardığına göre, AKP kulislerinde YENİ Parti'nin geleceğine ilişkin "ölüm vadisi" benzetmesi de yapılıyor. İş dünyasında kullanılan bu kavramın, yeni kurulan şirketlerin en kritik dönemini anlattığı belirtiliyor:

"İş dünyasında bir laf vardır; 'Ölüm vadisini geçersen yaşarsın'. Özellikle teknoloji şirketleri, ilk kuruluş aşamasından sonra hem kadro hem finans hem de proje konusunda sınav verirler. Bu aşamaya ölüm vadisi denir. Onu geçen hayatta kalır."

Aynı değerlendirmeyi siyasete uyarlayan AKP'liler, Özgür Özel ve YENİ Parti'nin de kritik bir sınav verdiğini savunuyor:

"Aynı durum Özgür Özel ve YENİ Parti için de geçerli. Şu anda o sınavı veriyorlar. Halka tam nüfuz etmek için hem programlarını hem kadrolarını sağlam oluştururlarsa ölüm vadisi sınavını geçerler..."