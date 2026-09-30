AKP'de 'fon krizi endişesi' büyüyor: 'Partinin gördüğü en büyük kriz, seçim kaybettirebilir'

Türkiye'nin gündemindeki "fon krizinin" ardından başlayan soruşturmalar devam ederken AKP içindeki gerginlik kulislere yansıdı.

Partililer, "Partinin gördüğü göreceği en büyük kriz. Bu seçim kaybettirebilir. Çünkü miktar çok büyük… Bunu kimseye anlatamazsınız. Partiye ilişkilendirilen isimler var. Bu konunun Meclis’te araştırılmasını önce biz istemeliyiz. Cumhurbaşkanıyla bunu konuşacağız" dedi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, fon soruşturmasına ilişkin AKP kulislerinde konuşulanları aktardı.

Babacan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

"AKP’nin üst düzey yöneticisi;

“Partinin gördüğü göreceği en büyük kriz. Bu seçim kaybettirebilir. Çünkü miktar çok büyük… Bunu kimseye anlatamazsınız. Partiye ilişkilendirilen isimler var. Bu konunun Meclis’te araştırılmasını önce biz istemeliyiz. Cumhurbaşkanıyla bunu konuşacağız…”

‘Siyasette 24 saat bile çok uzundur’ derler. Bir hafta uzaklaştığınızda başka ülkelerde 20 yılda bir görülecek olayları kaçırmış oluyorsunuz!

Fon vurgunu da böyle bir şey.

TBMM’nin yeni dönemine başlamasına günler kala patlayan fon krizi nedeniyle partideki endişenin dozu çok yüksek."

"BİZİ İKTİDARA GETİREN ÜÇ NEDENDEN BİRİ OLAN BANKALAR KRİZİNE BENZİYOR"

"Gelişmeleri yakından izleyen bir AKP’linin yorumu ise şöyle;

'Bizi iktidara getiren üç nedenden biri olan bankalar krizine benziyor. İşin büyüklüğü daha yeterince görülmedi. Bu konuya kimse ‘kendi paralarını değerlendiriyorlar’ diye bakamaz. Birinin 163 milyon lirasını, bu kadar riskli bir alana yatırması hem bazı garantiler aldığı hem de geride riske atmadığı daha fazla parası olduğu hissi yaratıyor…'"