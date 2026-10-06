AKP'de 'fon' krizi: İktidar destekçisi hesaba da erişim engeli getirildi

Son dönemde internet hız ve yoğunluk kazanan erişim engelleri, konu 'fon krizi' olunca iktidara yakın sosyal medya kullanıcılarını da etkilemeye başladı.

Sosyal medya platformu X'te iktidarı destekleyen paylaşımlarıyla öne çıkan Alper Temuri adıyla bilinen hesaba Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Temurî, erişim engeli getirilmeden önce fon vurgununa adı karışan AKP'li üst düzey isimlerle ilgili mesaj paylaşmış ve "Çaldıklarınızı geri vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dönemde haber siteleri, gazeteciler, çeşitli siyasi parti ve örgütlerle çok sayıda muhalif kişi ve kurumun da aralarında bulunduğu yüzlerce X hesabına erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin verilerine göre 22 Eylül’de fon kriziyle ilgili paylaşımlar nedeniyle 194 X hesabına erişim engeli getirilmişti. 30 Eylül’de buna en az 147 hesap daha eklendi. Engellemelerde 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesi kullanıldı.