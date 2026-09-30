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AKP'de yeni 'Fatma Betül Sayan Kaya' gelişmesi

AKP'de yeni 'Fatma Betül Sayan Kaya' gelişmesi

30.09.2026 13:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'de yeni 'Fatma Betül Sayan Kaya' gelişmesi

"Fon skandalının" ardından AKP genel başkan yardımcılığından "affını isteyen" Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismi partinin sitesinden de silindi. Öte yandan Sayan Kaya, WhatsApp gruplarından da çıkarıldı.
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Türkiye'nin gündemine oturan fon skandalı ile birlikte Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP'deki görevlerinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi.

Kaya'nın adı, AKP'nin resmi internet sitesindeki arama bölümünde yapılan aramada artık sonuç vermiyor.

"Fatma Betül Sayan Kaya" şeklinde yapılan isim aramasında herhangi bir kayıt bulunmaması dikkat çekti.

WHATSAPP GRUBUNDAN DA ÇIKARILDI

Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşine gelen tepkilerin ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı başta olmak üzere partisindeki görevlerinden istifa etti.

İstifanın ardından AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın, Kaya'nın görevlerinden ayrıldığını MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubunda duyurduğu öne sürüldü. İnan'ın bu duyurunun ardından Kaya'yı gruptan çıkardığı da iddialar arasında yer aldı.

PARTİ SİTESİNDEN SİLİNDİ

Kaya hakkında ortaya çıkan son gelişme ise AKP'nin resmi internet sitesinde yaşandı.

Partinin internet sitesindeki arama bölümünde Kaya'nın adı yazıldığında herhangi bir sonuç çıkmadı.

Böylece Kaya'nın ismi, görevlerinden ayrılmasının ardından partinin resmi internet sitesindeki arama sonuçlarında da görünmez hale geldi.

'AFFINI' İSTEDİ, ERDOĞAN KABUL ETTİ

Hakkındaki ağır iddiaların ardından yazılı bir açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan tüm görevleri için "affını" talep ettiğini duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

İlgili Konular: #AKP #whatsapp #Fatma Betül Sayan Kaya

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