AKP'de YENİ Parti toplantıları: İşte masadaki anketin sonuçları

Türk siyasetine dahil olan YENİ Parti, siyasilerin ana gündem konusu oldu. Özgür Özel liderliğinde kurulan parti hakkında AKP'nin art arda toplantılar yaptığı bildirildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP'de son haftalarda yapılan toplantılarda YENİ Parti ve siyasetin geleceğinin konuşulduğunu bildirdi.

Söz konusu toplantılarda AKP'li isimler YENİ Parti'nin başında olduğu muhalif kesimin oy oranının yüzde 56 olduğunu yapılan anketlerle görüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE İKİNCİ TUR KANAATİ

Babacan'ın iddiasına göre AKP'li kurmaylar kendi oy oranlarını yüzde 30-35 seviyesinde kaydediyor.

Partililer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikici tura kalacağını ise kesin olarak görüyor.

Yine kulis bilgisine göre AKP'liler muhalif kesimin ideolojik olarak farklı yerlerde olsalar da iktidar karşıtlığında birleştiğini dile getiriyor. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi bir konuda uzlaşmaları zor ihtimal olarak görülmüyor.

Kulisten yansıyan notlar şöyle:

''YENİ Parti’nin kuruluşu, siyasette taşları yeniden döşeyecek. Gelecek Parti’nin kendini feshetmesi gibi. DEVA Partisi, Saadet ve Yeniden Refah Partisi’yle uzlaşamazsa onları da aynı son bekliyor. Bu iki partideki isimler YENİ Parti, AK Parti ve DEM arasında dağılacaktır.

Mutlak Butlan kararının CHP’yi ortadan böleceği iddia ediliyordu, öyle olmadı. Biz yanlış olacağını söylerken de bunu görüyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi iki aya kalmaz iyice etkisiz hale gelir.- Aramızda ‘Biz vicdanımızı unuttuk’ diyen arkadaşlarımız var. ‘Demokratik rekabet, hukuk çerçevesinde mücadele’ gibi kavramlar unutuldu.

''ÖZEL'İN SOKAKTA KARŞILIĞI VAR''

Özgür Özel’in sokakta karşılığı var. Yeni bir hikaye yazarlarsa ivme kazanırlar. İYİ Parti’nin onlarla hareket edeceği kesin gibi. MHP’nin tabanı da özellikle Ege bölgesinde çok geçişken. Yeni harekete kayanlar olabilir. DEM bugün bizimle gibi ama seçimlerde farklı bir tablo olabilir.

CEMİL TUGAY İDDİASI: ''İZMİR ÖRGÜTÜ İSTEMİYOR''

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konusunda bastıranlar var. AK Parti İzmir örgütü kendisini istemediği için tartışma yaşanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı bastırırsa onların ne düşündüğünün önemi kalmaz…”