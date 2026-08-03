AKP'den 'çerçeve kanun' görüşmeleri... Önce DEM Parti heyeti ile ardından MHP'li Yıldız'la bir araya geldiler

AKP, çerçeve kanun teklifinin milletvekillerini imzasına açtı ve yarın saat 17.00'ye kadar süre vererek tüm milletvekillerinin eksiksiz imzalamasını istedi.

Öte yandan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermek amacıyla TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, taslak metnin paylaşılmayacağı ancak teklifin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

HÜDA PAR, GENEL BAŞKAN VE PARTİNİN İLGİLİ KURULLARIYLA BİLGİLERİ PAYLAŞACAK

AKP Grup Başkanlığı'na ilk olarak HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile Batman Milletvekili Serkan Ramanlı geldi. HÜDA PAR ile yapılan görüşme sırasında AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de görüşmeye katıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Demir, taslakla ilgili kendilerine bilgi verildiğini belirterek bunları Genel Başkanı Fatih Erbakan ve partinin ilgili kurullarıyla paylaşacaklarını ifade etti.

DANIŞ BEŞTAŞ: "SONUÇTA HER ŞEY BASINDA YAZIYOR"

Ardından DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, İmralı Heyeti üyesi Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüşmek için makamına geldi. Toplantıda taslak metinle ilgili son görüşmeler yapıldı.

Görüşmenin ikinci saatinde AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, toplantıdan ayrıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti heyeti gazetecilerin sorularına yanıt vermezken; Danış Beştaş, "Sonuçta her şey basında yazıyor" dedi.

DEM Parti heyetinin AKP Grubu'ndan ayrılması sonrasında MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile beraber AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'i makam odasında ziyaret etti

YARIN DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILACAK

Partilerle görüşmelerin tamamlanmasından sonra "çerçeve yasa" ile ilgili teklifin çarşamba günü TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Teklifin hemen Adalet Komisyonu’nda ve iki günlük yasal sürenin geçmesi beklenmeden bu hafta Genel Kurul’da görüşülmesi hedefleniyor. Bu konuda yarın yapılacak Danışma Kurulu toplantısında diğer partilerle uzlaşma aranacağı belirtiliyor.

10-12 madde olması planlanan teklifle ilgili "denetimli serbestlik" ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesindeki "hak yoksunluğu" konularında bazı tartışmalar da devam ediyor.

AKP'li yetkililer, "denetimli serbestlik" ile "hak yoksunluğu" kavramlarının birbirinden ayrı olduğuna işaret etti. Yetkililer, denetimli serbestliğin, "alınan cezanın infaz oranının kalan kısmının açık cezaevi ve dışarda geçirilen dönem", bunun dayanağının ise “koşullu salıverme şartları” olduğuna işaret ederek, yasalarda bu konuda zaten düzenleme bulunduğunu ve hak olan bir düzenlemenin tartışma konusu olamayacağını belirtti.

"HAK MAHRUMİYETİ" İLE İLGİLİ SÜRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Mevcut soruşturma ve kovuşturmaların dışında mahkumiyeti olanlarla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun "hapis cezasına mahkum edilen kişilerin geçici olarak bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını" düzenleyen 53. maddesiyle ilgili konu üzerinde çalışmaların ise devam ettiği belirtiliyor.

Hak mahrumiyetinin "nasıl ve hangi sürelerle olacağı, bu kapsamda olanların nasıl izleneceği" konularının henüz tartışıldığı, tartışılan bu konularda AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in diğer partilerin de görüşünü alacağı ifade ediliyor.

"Memnu hakların iadesinin infazdan itibaren üç yıl sonra istenebildiğini" vurgulayan yetkililer, bu sürelerle ilgili bir düzenleme yapılacağını bildirdi.