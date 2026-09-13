AKP'den 'Erdoğan' ve 'erken seçim' açıklaması: '1 hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabilir'

'Erken seçim' tartışmaları ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerden yeniden aday olup olmayacağına ilişkin AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan bir açıklama geldi.

Gazeteci Edip Üzen, AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile görüştü. Üzen görüşmeye dair sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Üzen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'li Yavuz: Seçimin, 2028 sonrası olacağını düşünüyorum. Seçim bir hafta dahi erkene alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile bir araya geldik. Yavuz, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavuz, yaptığı açıklamada 2028 sonrasında seçim olacağını düşündüğünü belirterek, ‘Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor’ dedi."

7-8 PUAN FARK İDDİASI

Üzen'in aktardığına göre AKP'li Yavuz, partisinin oy oranına ilişkin de büyük bir iddiada bulundu. AKP ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu öne süren Yavuz, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.