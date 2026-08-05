AKP'den kapalı grup toplantısı... Abdullah Güler duyurdu: Çerçeve yasa bugün kesin olarak Meclis'e sunulacak

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin AKP'nin kapalı grup toplantısı sona erdi.

AKP milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren kapalı grup toplantısında, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan çerçeve yasa teklifi ele alındı.

"BUGÜN İÇERİSİNDE VERİLECEĞİ KESİN"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Şimdi bir görüşme yapacağız, saati bildireceğiz" dedi.

Güler, kapalı grup toplantısında teklifin milletvekilleriyle müzakere edildiğini belirtti.

AKP'nin yapılacak son görüşme ve incelemelerin ardından "çerçeve yasa" teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

AKP'DEN "KAPALI GRUP TOPLANTISI"

AKP, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan "çerçeve yasa" teklifini değerlendirmek üzere milletvekillerini kapalı grup toplantısında bir araya getirdi.

Efkan Ala, Abdullah Güler ve Abdülhamit Gül, toplantının yapılacağı grup salonuna birlikte geldi.

Gazetecilerin, teklifin TBMM Başkanlığı'na bugün sunulup sunulmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Efkan Ala, "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ YAYMAN: "İHTİYATLI, İYİMSERİZ"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Dayanışma Kardeşlik Komisyonu üyesi Hüseyin Yayman da toplantı öncesinde "çerçeve yasaya" ilişkin, "Zaten görüşmeler yapılıyor. Türkiye için iyi olacak" dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya giden heyette yer almasının ardından sürece ilişkin değerlendirmesi sorulan Yayman, "Her zaman olduğu gibi ihtiyatlı iyimseriz. Devletimizin kurumları çalışıyor. Bu bir devlet politikası. İnşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak, takip edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de çerçeve yasa teklifinin komisyon sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yüksel, teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından cuma günü Adalet Komisyonu gündemine gelebileceğini ifade etti.

TOPLANTI SONA ERDİ

"Çerçeve yasa" gündemiyle toplanan AKP TBMM Grubu’nun kapalı grup toplantısı, saat 11.43 itibarıyla sona erdi.

BUGÜN KESİN OLARAK MECLİS'E GELECEK

Abdullah Güler, çerçeve yasa teklifinin bugün kesin olarak Meclis’e sunulacağını söyledi.

Güler, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız, saati bildireceğiz" dedi.