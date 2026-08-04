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AKP'den muhalefet turu: YENİ Parti'yi ziyaret edecekler

AKP'den muhalefet turu: YENİ Parti'yi ziyaret edecekler

4.08.2026 15:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'den muhalefet turu: YENİ Parti'yi ziyaret edecekler

AKP heyeti, "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürütülen süreç doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün CHP, Yeni Yol ve YENİ Parti gruplarını ziyaret edecek.
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AKP, "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan "Çerçeve Kanun Teklifi"ne ilişkin siyasi partilerle temaslarına başlıyor.

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül başkanlığındaki heyet, hazırlanan yasal düzenlemenin içeriği hakkında bilgilendirme yapmak ve partilerin görüşlerini almak üzere bugün TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret edecek.

YENİ PARTİ'Yİ DE ZİYARET

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyet, ziyaret trafiği kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yeni Yol Partisi ve YENİ Parti temsilcileriyle bir araya gelecek. 

Görüşmelerde, terörün tamamen sona erdirilmesi ve toplumsal huzurun tahkim edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifinin detaylarının paylaşılması bekleniyor.

İlgili Konular: #AKP #CHP #yeni parti

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