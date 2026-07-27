AKP'den 'YENİ Parti' sorusuna yanıt: 'Diziye' benzetti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde yapılan MYK toplantısı devam ettiği sırada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılanların Yeni Parti’yi kurmasına ilişkin soru üzerine Çelik, "Eskiden ‘Alacakaranlık Kuşağı’ adında çok kasvetli bir dizi vardı. CHP’deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Yenisi, eskisinden ziyade CHP’nin iç çatışması başka zeminlerle ve formüllerle devam ediyor. Siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir, siyasi hayat için temel sütunlardır ve bütün sistem bunun üzerine oturur. Buradan baktığınızda yenisiyle, eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyorlar. Tüm bu olaylar başladığında ‘AK Parti’yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar ve suçladıkları kişiler CHP’li, bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak iddianame konusu olan kişiler CHP’lidir’ demiştim. Bu mesele sizin kendi meseleniz, bununla yüzleşin. Bu mesele Türkiye’de bir sosyolojik ihtiyaç var da böyle bir parti olmalı yaklaşımının etrafında dönmüyor. Bu yolsuzluklar, skandallar konusunda CHP’nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir durum. Ortada yeni denecek herhangi bir şey yok, çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken, şimdi CHP kökenli iki parti arasında devam ediyor" dedi.

Çelik, 'terörsüz Türkiye' süreci çerçevesinde hazırlıkları süren yasal düzenlemelere ilişkin, "Hemen her gün toplantı yapıyoruz. İnşallah Meclis kapanmadan yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız" dedi.