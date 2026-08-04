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AKP'den YENİ Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti: 'Somut bir taslak görmedik, içeriğini ifade ettiler'

AKP'den YENİ Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti: 'Somut bir taslak görmedik, içeriğini ifade ettiler'

4.08.2026 16:53:00
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Haber Merkezi
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AKP'den YENİ Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti: 'Somut bir taslak görmedik, içeriğini ifade ettiler'

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen süreç kapsamında YENİ Parti heyeti ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Somut bir taslak görmedik" dedi.
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"Terörsüz Türkiye" ismi ile yürütülen süreç doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalar sürüyor.

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, YENİ Parti heyeti ile görüştü.

Görüşmenin ardından YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamalarda bulundu.

"SOMUT TASLAK GÖRMEDİK"

Emir, şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar, AKP Grup Başkanvekili Sayın Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel bizi ziyaret ettiler ve kamuoyunun da gündeminde olan çerçeve yasa ile ilgili bilgi verdiler. Kendilerine bu bilgilendirme ziyareti için teşekkür ederiz. Bizim için yararlı oldu.

Somut bir taslak görmedik. Şu anda bizim kendi heyetlerimizle, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizim için söz konusu değil henüz en azından. Ama kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK, KCK örgütü ve uzantılarına dönük, ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.

Tabii teklif somutlaşınca, somut olarak Meclis'in gündemine gelince de biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp tüm kamuoyuna partimizin tutumunu daha olgunlaştırılmış bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız."

"YARIN SUNMAYI TASARLADIKLARINI ANLIYORUZ"

"Ne zaman sunulacağına ilişkin bir bilgi verildi mi?" sorusuna Emir, "Yarın sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz" dedi.

"AK Parti'nin bu teklifi ortak imza ile diğer partilerle de birlikte sunmak gibi bir niyeti, isteği olduğu dile getiriliyordu. Abdülhamit Bey'in size böyle bir talebi veya teklifi oldu mu?" sorusuna ise Emir, şunları söyledi:

"Ya böyle bir niyet var ama böyle bir niyeti tam olarak karşılayabilecek somutlukta bir çalışma yapma fırsatımız olmadı. Teklifin kendisi henüz ortada yok. Dolayısıyla bu konuda da biraz daha üzerinde çalışmaya ihtiyaç olduğu görülüyor. Teşekkür ederiz."

İlgili Konular: #AKP #Murat Emir #yeni parti

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