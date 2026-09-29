AKP'den yeni 'transfer' operasyonu: CHP'den 4 belediye başkanı da aralarında!

AKP'nin bugün düzenleyeceği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 9 belediye başkanını da parti saflarına alacağı belirtildi.

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan'ın sosyal medya platformu X'teki hesabından "AK Parti'de transfer bombaları" diyerek aktardığına göre, sözkonusu belediye başkanlarının 4'ü CHP, 3'ü Yeniden Refah ve 1'i de İYİ Parti'den AKP'ye geçecek.

Burhan'ın aktardığına göre, CHP’den İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası ve Erzurum Şenkaya belediye başkanları AKP rozetini takacak.

YENİDEN REFAH VE İYİ PARTİ'DEN 'TRANSFER'LER

Yeniden Refah Partisi’nden ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ile Elazığ Palu belediye başkanlarının AKP’ye katılacağı belirtiliyor.

Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı da İYİ Parti’den AKP’ye geçecek isimler arasında yer alıyor.