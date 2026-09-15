AKP Halkapınar ilçe başkanı okulları 'denetledi': 'Okullar siyasi partilerin teşkilat binası değildir'

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda yeni eğitim döneminin hazırlıkları sürerken, siyasi parti teşkilatlarının okullardaki faaliyetleri de tartışma konusu oldu.

AKP Konya Halkapınar İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilçe başkanının okulları “denetlediğini” duyurdu.

Paylaşımda, “Ak Parti İlçe Başkanımız 2026/2027 öğretim yılı münasebetiyle okulları denetlemede bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilçedeki 3 okulda yeni göreve başlayan güvenlik görevlileri ile okul temizlik görevlilerinin yerinde incelendiği belirtilerek, “Sorunsuz görevlerini yapmaktadırlar. Görev alan tüm arkadaşlara ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” denildi.

“KAMU KURUMLARININ AMİRİ GİBİ SAHAYA İNİYORLAR”

AKP ilçe başkanlığının söz konusu paylaşımına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TÖBSEN MYK üyesi Serkan Bebek, siyasi parti ilçe başkanlarının okulları denetlemesini eleştirdi.

Bebek, “Ne güzel! MEB’in denetim mekanizmaları yetmemiş olacak ki, siyasi parti ilçe başkanları da okulları ‘denetlemeye’ başlamış” dedi.

Okullarda siyasi parti teşkilatlarının kamu kurumlarının amiri gibi hareket etmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Bebek, “Öğretmenin dersine, öğrencinin eğitimine, okulun işleyişine kadar her alanda söz sahibi olmak yetmiyor; şimdi de parti teşkilatları kamu kurumlarının amiri gibi sahaya iniyor” ifadelerini kullandı.

“DENETİM FORMU DA PARTİ BİNASINDA MI DOLDURULUYOR?”

Paylaşımda kullanılan “denetleme” ifadesine dikkat çeken Bebek, “Merak ediyoruz: Denetim formu da parti binasında mı dolduruluyor?” diye sordu.

Bebek, açıklamasında şu ifadeleri kullanarak noktaladı:

“Okullar siyasi partilerin teşkilat binası, öğretmenler de parti personeli değildir! Kamu kurumlarında parti vesayetini normalleştirmeyeceğiz. Okullar partilerin değil, halkındır!”