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AKP içinde 'fon soruşturması' çıkışı... Mücahit Birinci'den Hayati Yazıcı'ya: 'Bana ne oğlumdan demek inandırıcı olmayacak'

AKP içinde 'fon soruşturması' çıkışı... Mücahit Birinci'den Hayati Yazıcı'ya: 'Bana ne oğlumdan demek inandırıcı olmayacak'

1.10.2026 11:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP içinde 'fon soruşturması' çıkışı... Mücahit Birinci'den Hayati Yazıcı'ya: 'Bana ne oğlumdan demek inandırıcı olmayacak'

“Fon krizi” soruşturması kapsamında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasının ardından eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Birinci, Hayati Yazıcı'nın kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini belirterek, “Siyaseten 'bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmayacaktır” dedi. Birinci, söz konusu paylaşımını daha sonra sildi.
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Türkiye'nin gündemindeki “fon krizi” soruşturmasının siyasi yansımaları sürüyor. Soruşturma kapsamında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasının ardından eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Hayati Yazıcı'ya açıklama yapması çağrısında bulundu.

Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına getirilen tedbirin saatler içerisinde kaldırılması da gündeme gelirken, Birinci yaptığı paylaşımda Hayati Yazıcı'nın partiye zarar gelmemesi adına konuya açıklık getirmesi gerektiğini savundu.

“PARTİYE ZARAR GELMESİNİ İSTEMEZ, İZAH YAPMALIDIR”

Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Suç ve cezaların şahsiliği prensibi cari evet. Fakat elbette Hayati Bey'in pozisyonu gereği izaha muhtaç bir durum var.

Siyaseten 'bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmayacaktır.

Hayati Yazıcı bu hususta bir izah yapacaktır diye bekliyorum. Sayın Yazıcı tecrübeli bir siyasetçidir. Partiye zarar gelmesini istemez.

Zira mevzu ile ilgili vatandaşımızın aşırı hassasiyeti mevcut.”

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MÜCAHİT BİRİNCİ PAYLAŞIMINI SİLDİ

Hayati Yazıcı'ya kamuoyuna açıklama yapması çağrısında bulunan Mücahit Birinci, söz konusu paylaşımını daha sonra sosyal medya hesabından sildi.

Öte yandan Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına getirilen tedbirin saatler içerisinde kaldırılması da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da adı gündeme geldi.

 

Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, Mustafa Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarını azaltıcı işlemlerin engellenmesine yönelik tedbir talep edildiği kamuoyuna yansıdı. Soruşturmanın, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddiaları kapsamında yürütüldüğü aktarıldı. 

Mustafa Yazıcı'nın soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Ardından Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Daha sonra Mustafa Yazıcı hakkında soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı devam ederken, mal varlığına ilişkin tedbirin kaldırıldığı bildirildi. Soruşturma sürüyor. 

İlgili Konular: #Mücahit Birinci #Hayati Yazıcı #fon soruşturması

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