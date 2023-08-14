AKP İl Başkanının dikkat çeken ilişkileri

Yayınlanma: 14.08.2023 - 18:15

Güncelleme: 14.08.2023 - 18:15

AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in akrabaları arasında FETÖ iltisaklı kişiler olduğu iddia edildi. Buna göre, Hollanda’da FETÖ’den yargılandığı için kaçak olarak yaşadığı söylenen İbrahim Tatarlar’ın kayınbiraderi ile iletişimde olduğu öne sürüldü.

Gün Haber adlı sitede yer alan bilgilere göre, AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in geçen Kurban Bayramı’nda, 4 yıl önce Hollanda’ya kaçan ve hala cemaat üyesi olduğu iddia edilen İbrahim Tatarlar’ın bayramını kutlamak için mesaj attığı belirtildi.

Öte yandan, İbrahim Tatarlar’ın da üye olduğu ve FETÖ’den kapatılan Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi (AKDİM) ve Antalya Girişimci İşadamları Derneğinin (AGİD) sosyal medya hesaplarının, AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in sosyal medyasında ekli olduğu öne sürüldü.