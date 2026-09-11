AKP İstanbul İl Başkanı duyurdu: Bahçelievler'de 3 CHP'li meclis üyesi AKP'ye geçti

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından Bahçelievler Belediyesi'nde 3 CHP'li meclis üyesinin partisinden istifa ederek AKP'ye geçtiğini duyurdu.

Özdemir şunları yazdı:

"Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sayın Levent Arısüt, Sayın Barış Ural ve Sayın Cem Şafak AK Parti ailemize katıldı. Düzenlenen programla, kendilerine rozetlerini takdim ederek, hoş geldiniz diyoruz. Tavrını milletin refahından, hizmet ihtiyacına yönelik emekten yana koyan herkese teşekkür ediyoruz. Hepimizin üzerinde ve hepimizin omzunda taşıdığı millete hizmet şiarını layıkıyla yerine getirme sorumluluğumuzu her zaman diri tutacağız. Biz çalışacağız, İstanbul kazanacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrar hoş geldiniz."