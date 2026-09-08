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AKP İstanbul İl Başkanı'ndan dikkat çeken 'Üsküdar' açıklaması: 'CHP'li meclis üyelerinin iradesinin sandığa yansıyacağını biliyorduk'

AKP İstanbul İl Başkanı'ndan dikkat çeken 'Üsküdar' açıklaması: 'CHP'li meclis üyelerinin iradesinin sandığa yansıyacağını biliyorduk'

8.09.2026 17:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP İstanbul İl Başkanı'ndan dikkat çeken 'Üsküdar' açıklaması: 'CHP'li meclis üyelerinin iradesinin sandığa yansıyacağını biliyorduk'

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin adayının kazandığı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi sonrası yapılan tartışmalar için "Esas cevabın AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, AK Parti'ye yeni katılan ve hatta şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki meclis üyeleri tarafından irade olarak sandığa yansıyacağını çok iyi biliyorduk" dedi.

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Gözaltı ve tutuklamalar, tehdit ve baskı iddiaları ve "transfer"lerin gölgesinde geçen Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimine ilişkin AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den bir açıklama geldi. 

"Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik. Esas cevabın AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, AK Parti'ye yeni katılan ve hatta şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki meclis üyeleri tarafından irade olarak sandığa yansıyacağını çok iyi biliyorduk" diyen Özdemir şöyle konuştu:

"Bakın sayı net; 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz. 'Neden Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetimden rahatsız?' 'Neden bu tavrı sergilediler?' 'Neden Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları İstanbul'da AK Parti'ye teveccüh gösteriyor?' 'Neden hizmet etmek için AK Parti'ye geçmek zorunda kalıyor?' 'Onlardan ne isteniyor, ne bekleniyor, onlarda nasıl bir ilişki sarmalı içerisine girilmeye çalışılıyor?' Bunu değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen kıymetli arkadaşlarımız defaatle zaten televizyonlarda ifade ettiler."

Özdemir, "Bundan sonra her zaman hizmet seferberliğiyle yürüyeceğiz. Şimdi Üsküdar’da hizmet zamanı diyoruz" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #ABDULLAH Özdemir

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