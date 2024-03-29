AKP İstanbul İl Başkanı'ndan 'Kürdistan' açıklaması: İlişkileri daha da geliştirmemiz lazım

Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:12

Güncelleme: 29.03.2024 - 13:18

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yerel seçim gündemine ilişkin Irak'taki Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuştu.

Kabaktepe, DEM Parti'nin İstanbul'da kendi adayını çıkarmasının AKP'ye gelecek oyları nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine "DEM Parti'nin aday çıkarmış olması sonuçları nasıl etkileyecek bugünden bilemiyoruz ama şunu söylüyoruz: DEM Parti'nin içinden bir grup çıkıyor 'İmamoğlu'nu destekleyelim' diye açıklama yapıyor, bir grup da çok cılız ses çıkarıyor ve 'kendi adayımızı destekleyelim' diyor. Bunun sahaya nasıl yansıması adaylarının çalışma performansının düşük olması, çok fazla seçime asılmaması ile görüyoruz" dedi.

Kabaktepe, "Ama biz hem kendi Kürt seçmenimizden oyumuzu alacağız, hem de DEM Parti’ye oy verenlerin de Murat Kurum Bey'e oy vereceğini sahada görüyoruz" diye ekledi.

'KÜRDİSTAN' YANITI: DAHA DA GELİŞTİRMEMİZ LAZIM

AKP İl Başkanı, röportajda "Mevcut durumda Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri nasıldır?" sorusuna da yanıt verdi.

"Çok uzun yıllara dayanan bir ilişki sürecimiz var ve hakikaten geldiği noktayı olumlu buluyoruz" diyen Kabaktepe, "Daha da geliştirmek için hep birlikte gayret etmemiz lazım, çünkü bizim bu bölgedeki iş birliğimizin, birlikte çalışmamızın kuvveti ve niteliği sadece ülkelerimizde yaşayan insanları değil, ileriye doğru güçlenmemiz açısından da en önemli unsurlardan birisi. Hem bireysel olarak, hem ülke olarak, hem de İstanbullu olarak baktığımızda, bu ilişkileri daha da ileriye taşımak gerektiği noktasında bir kararlılık görüyoruz. Biz de bunun doğru olduğunu ve desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. İnşallah daha da geliştiririz, diyorum" ifadelerini kullandı.