AKP İstanbul Milletvekili adayı Özlem Zengin kimdir? Özlem Zengin kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:41

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:41

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin İstanbul milletvekili adaylarından biri de Özlem Zengin oldu. Özlem Zengin'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin, 9 Eylül 1969 tarihinde Tokat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7’de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği “Hayatın İçinden” adlı televizyon programını hazırladı. 2012-2015 yıllarında AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilliği yapmıştır. Temmuz 2018 itibarıyla AKP grup başkanvekilidir.

Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Özlem Zengin, İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi’nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alıyor. Zengin aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.



