AKP Kocaeli İl Başkanlığı yöneticisi EPDK'ye dava açtı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde AKP Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Furkan Ali Kandaz, zamlı elektrik faturaları için, “Kayıtsız kalamadım. Bugün sizler için bir şey yaptım” diyerek EPDK’ye dava açtığını duyurdu.
AKP Kartepe Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Furkan Ali Kandaz, “Hepinizin bildiği üzere elektrik zammı gerek esnaflarımızı, gerek öğrencilerimizi, gerek mesken abonelerini bu kış ayında zor bir duruma düşürmüştür. Bu nedenle ben de buna kayıtsız kalamadım” açıklamasını yaparak, Danıştay’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararları aleyhine bir dava açtığını duyurdu.
"GÖSTERDİĞİNİZ TEPKİYİ BİLİYORUM"
Aynı zamanda Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde avukatlık yapan Kandaz konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Bildiğiniz üzere Kartepe’de 2019 yılından beri avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda AK Parti İlçe Başkan Yardımcısıyım. Yılbaşından beri gerek sokakta gerek sosyal medyada elektrik zammı konusunda gösterdiğiniz tepkiyi biliyorum. Bununla ilgili hem siyasi olarak şikayetlerimi bildirdiğim gibi bugün de sizler için bir şey yaptım” dedi.
Davanın kabul edilmesi halinde emsal olacağını ifade eden Kandaz, şöyle konuştu:
“Benim bu ayki elektrik faturam normalde 38 lira. Yani bir tüketici olarak aslında çok fazla elektrik kullanmıyorum Ancak SEPAŞ’ın ilçemizde sık sık elektrik kesintileri yaşatması, elektrik hizmetlerini kaliteli bir şekilde sunamaması nedeniyle sizler için bugün Danıştay’da EPDK kararları aleyhine bir dava açtım. Hepinizin bildiği üzere elektrik zammı gerek esnaflarımızı, gerek öğrencilerimizi, gerek mesken abonelerini bu kış ayında zor bir duruma düşürmüştür. Bu nedenle ben de buna kayıtsız kalamadım. Öncelikle bu davanın bizlere faydası şu olacaktır ki; eğer bu dava kabul edilirse hepimiz zamlı olarak ve fahiş fiyattan ödediğimiz bu paraları, bu davayı emsal göstererek geri alabileceksiniz.”
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