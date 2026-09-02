AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Göktekin görevinden istifa etti

AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, iş hayatındaki yoğunluk ve sorumlulukları gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, yaptığı açıklamada, "11 Mart 2025 tarihinden bu yana büyük bir onur, gurur ve sorumlulukla yürütmekte olduğum AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, iş hayatımdaki yoğunluk ve sorumluluklarım nedeniyle ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu kutlu davanın bir neferi olarak, gençliğimize ve Kütahya’mıza hizmet etme fırsatı bulduğum bu süreç hayatımın en kıymetli dönemlerinden biri olacaktır" dedi.

Ali Göktekin, "Görevler ve makamlar gelip geçicidir; davamız, kardeşliğimiz ve yol arkadaşlığımız ise daimdir. Bundan sonraki süreçte de AK Parti ailesinin bir mensubu ve bu kutlu davanın bir neferi olarak, her zaman teşkilatımızın ve davamızın yanında olmaya devam edeceğim" dedi.