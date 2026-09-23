AKP'li adaya oy vermişlerdi: Adalar Belediyesi seçimi sonrası CHP'li 3 meclis üyesi 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi

Adalar Belediyesi’nde başkanvekilliği için yapılan seçim sonucunda AKP’nin adayı Kemal Türkyılmaz’ın seçilmesiyle belediyenin yönetimi AKP’ye geçti.

Belediye Meclisi'ndeki başkanvekili seçimi saat 10.30'da başladı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, 23 Haziran'da tutuklanmıştı.

Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ikinci turunda hem AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz hem CHP adayı Aytül Ekşiyan 4'er oy alırken 1 oy ise geçersiz sayıldı. İlk turda AKP'nin adayı Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Ekşiyan 4 oy almıştı.

SALON BOŞALTILDI

İkinci turun ardından Divan Başkanı 'güvenlik' gerekçesiyle oylamanın yapıldığı salona polisi davet etti ve salon boşaltıldı.

BİR İRADE GASPI DAHA: ADALAR, AKP'YE GEÇTİ

Adalar Belediyesi AKP’ye geçerken, başkanvekilliğine AKP’nin adayı Kemal Türkyılmaz seçildi.

CHP'Lİ 3 MECLİS ÜYESİ 'KESİN İHRAÇ' TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Son olarak, Adalar seçiminde AKP’nin adayına oy veren 3 CHP'li Belediye Meclis Üyesi, CHP tarafından “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildi.

AKP'li adaya oy veren ve disipline sevk edilen isimler şöyle: Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balbınar ve Ahmet Tanay Garip.

Gelişmeyi, Gürsel Tekin duyurdu.

Tekin, X'ten yaptığı paylaşımda "Üç belediye meclis üyesi, CHP’nin kurumsal iradesiyle bağdaşmayan tutumları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Halkın iradesini ve parti disiplinini hiçe sayan hiçbir tutum kabul edilemez. Sandıkta verilen demokratik iradeye gölge düşüren bu anlayış karşısında gereken siyasi ve hukuki süreçler kararlılıkla işletilmelidir" ifadelerini kullandı.