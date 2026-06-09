AKP'li başkandan gazeteciye skandal tehdit: ‘Seni sokakta gezdirmem!’

Rota Çorum Haber Sitesi sahibi gazeteci Elvan Yılmaz, AKP Mecitözü İlçe Başkanı Haşim Atmaca’nın görevinden istifasını haberleştirdi.

Haberde, AKP Çorum teşkilatlarında değişim sürecinin devam edebileceği ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz hakkında da görevden alınma beklentilerinin kulislerde konuşulduğu ifade edildi.

T24’te yer alan habere göre, haberin yayımlanmasının ardından bugün Çorum’un Gazi Caddesi’nde karşılaşan Mustafa Alagöz, gazeteci Elvan Yılmaz’ın önünü keserek haber nedeniyle tepki gösterdi.

“Ben görevden alınınca seni sokakta gezdirir miyim?”

Alagöz’ün, “Benim aleyhime neden haber yapıyorsun? Ben görevden alınınca seni sokakta gezdirir miyim?” sözleriyle Yılmaz’ı tehdit etti.

Yaşanan olayın ardından gazeteci Elvan Yılmaz’ın, Mustafa Alagöz hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.