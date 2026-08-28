AKP'li Büyükgümüş'ten 'erken seçim' açıklaması: 'Cumhurbaşkanımızın adaylığı için tarih düzenlemesi yapılabilir'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 'Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye' programının hazırlıklarına ilişkin, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl her yıl olduğu gibi tüm kadro sahada olacaklarını belirten Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı milletimizle bir araya gelerek ele alacağız, konuşacağız. Eleştirileri, fikirleri, önerileri, teklifleri milletimizden alarak her zeminde yaptığımız gibi AK Partimizin yegane pusulasının milletimiz olduğu şiarından hareketle buradaki tüm ifade edilen kanaatleri, paylaşılan duyguları siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız. Bu yıl yapacağımız çalışmaları, 'Kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye' diyerek ifade ettiğimiz bir başlıkta ele alıyoruz. Özellikle biz 'Terörsüz Türkiye'yle birlikte geldiğimiz aşamada hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemeleri ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, yasada ifade edilen kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte Türkiye’nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARIYLA ANA İSTİKAMET OLUŞTURACAĞIZ

Büyükgümüş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında esnafla bir araya geleceklerini işaret ederek, "Onların görüş, öneri, tekliflerini dinleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Onların Türkiye'nin ilerlediği ana istikamete, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ve dünyada yaşananlara dair hissiyatını, fikrini alacağız. Bununla birlikte şehit yakını ailelerimize, gazilerimize sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Gençler, kadınlar, hasılıkelam tüm Türkiye'yi kuşatan bir programla yaz ayındaki faaliyetlerimizi de tamamlamış olacağız. Eylül ayı boyunca tüm bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, mahalle ve köy teşkilatlarımızla birlikte herkes bu programlar çerçevesinde geniş toplum kesimleriyle bir araya gelecek ve her yıl olduğu gibi burada ifade edilen görüş, öneri, teklifleri derleyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla, vereceği talimatlarla da ilgili politik alanlarının şekillenmesi için de bir ana istikamet oluşturacağız. Biz dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip eden özellikle bölgemizde Netanyahu çetesinin ortaya koymuş olduğu ayrılığa nifak sokmaya ve bölgemizi istikrarsızlaştırmaya dönük ortaya konan çalışmaları çok dikkatle takip ediyoruz. Asla ve asla bölgemizin yeni soykırımlar yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ADAYLIĞI İÇİN DÜZENLEME YAPILABİLİR"

Ardından erken seçim tartışmalarına değinen Büyükgümüş, "Biz, seçim varmış veya yokmuş; böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ve neye adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadroyla çalışıyoruz. Seçimin var olması ya da olmaması bizim açımızdan bir farklılık oluşturmuyor. Ben birçok platformda ifade ettim. Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenleme yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var" dedi.