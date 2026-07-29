AKP'li Çorum Belediye Başkanı, çocukların 'Manifest' konseri isteğini reddetti: 'Şehrimizi bunlarla kirletemeyiz'

AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Şehir Buluşmaları kapsamında bir araya geldiği Akkent Mahallesinin taleplerini dinledi.

Aşgın'dan talep edilenlerden biri ise şehirde Manifest konseri düzenlenmesi oldu. Ancak Aşgın, çocuklar tarafından kendisine yöneltilen talebi kesin bir dille reddetti.

Yerel haber sitelerinin aktardığına göre, çocuklar Aşgına Manifest’i çok sevdiklerini ve bir konser istediklerini belirtti.

Başkan Aşgın'ın bu talebe yanıtıysa “Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez. Şehrimizi bunlarla kirletemeyiz” şeklinde oldu.