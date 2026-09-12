AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: 'Yaşattıklarını asla unutmayacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

O günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıları halen yüreklerinde hissettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."