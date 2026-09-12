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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: 'Yaşattıklarını asla unutmayacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: 'Yaşattıklarını asla unutmayacağız'

12.09.2026 17:41:00
Güncellenme:
ANKA
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: 'Yaşattıklarını asla unutmayacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

O günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıları halen yüreklerinde hissettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."

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